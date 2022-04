Ryska UD: Fem svenskar har dött i kriget i Ukraina

Sen Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari har det rapporterats om att flera svenska frivilliga sökt sig till konflikten.

Ukraina har bland annat upprättat en internationell brigad, kallad The International Legion of Defense of Ukraine, där frivilliga från hela världen kan ansluta sig till för att strida för Ukraina. veckan efter krigsutbrottet hade hundratals svenskar anmält sitt intresse för att ansluta.

Nu har ryska utrikesministeriet hört av sig till svenska Utrikesdepartementet och meddelat att fem svenskar dött i kriget, enligt Expressens uppgifter. Uppgifterna, som presenterats i en not till UD, är enligt uppgift knapphändiga och UD jobbar nu med att försöka få fram mer information, erfar Expressen. Det handlar bland annat om identiteterna på de döda, var de dött och var kropparna nu finns.

Svenska frivilliga på attackerad bas

Bara några dagar efter att kriget startat uppgav Ukraina att 20 000 utländska krigare anslutit sig till armén. Hur många svenskar som anslutit är oklart, men siffrorna har varierat.

Enligt en uppgift som TT publicerat har över 670 svenskar anslutit, men det har inte bekräftats och uppgifterna har ifrågasatts.

Expressen har tidigare kunnat rapportera att svenska frivilliga var på plats på militärbasen Yavoriv i västra Ukraina, när den attackerades av ryska långdistansrobotar den 13 mars. Minst 35 personer dödades i attacken, men svenska UD har inte lämnat några uppgifter om att de ska ha varit svenska.

Även sen tidigare har svenska frivilliga deltagit i konflikten mellan Ryssland och Ukraina, då koncentrerat till den annekterade Krimhalvön och området Donbass i östra Ukraina.

Expressen har sökt svenska Utrikesdepartementet och söker Sveriges ambassad i Ukraina.

Expressen har varit i kontakt med ryska ambassaden i Sverige, som hälsar att de inte har några kommentarer.

