Krimhalvön har spelat en central roll i kriget i Ukraina.

Men trots den avgörande betydelsen har Moskva fortsatt marknadsföra den ockuperade halvön som ett turistmål och de ryska semesterfirarna har inte stannat hemma.

Efter att Krimbron utsattes för ett drönarattentat, natten till måndag, ringlar sig köerna långa med ryska turister som försöker lämna halvön.

Krimbron var den enda direktväg mellan halvön och det ryska fastlandet. Efter explosionen behöver ryssarna färdas genom södra Ukraina för att ta sig till och från halvön. En väg som är säkrad av de ryska styrkorna, då vägen går genom ryskockuperade städer.

Vägen är dock helt avgörande för den ryska logistiken, men i nuläget blockeras vägen av ryska turister som flyr Krim. Tankesmedjan Institute for the study of war, ISW, bedömer att det kan få avgörande konsekvenser för den ryska militären.

Putins svar: ”Proportionerligt”

Enligt källor till BBC ska ukrainska styrkor ligga bakom attacken, något som ännu inte är bekräftat från officiellt håll.

På måndagskvällen uttalade sig Rysslands president Vladimir Putin för första gången om nattens explosion.

Han kallar händelsen för en terroristattack och säger att man kommer påbörja reparationsarbetet så snabbt som möjligt.

– Jag har inga tvivel om att omständigheterna kring nödsituationen på Krimbron kommer att fastställas, säger Putin enligt ryska statliga nyhetsbyrån Tass.

– Försvarsministeriet förbereder ett proportionerligt svar, säger han.

Bron, som är 19 kilometer lång, skadades i oktober förra året efter en explosion. Även då pekades Kremls finger mot Ukraina. Ukraina själva erkände endast gärningen indirekt flera månader efter.

Krimhalvön annekterades illegalt av Ryssland 2014.

Attackerar ryskockuperade ön med båtar