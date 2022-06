Ryska tidningens miss – publicerade för tidigt

Det var i söndags som den ryska Kremltrogna tidningen Izvestia publicerade en slags debattartikel undertecknad Sergej Kirelenko, chef för den ryska presidentadministrationen. I artikeln gav Kirelenko stora löften om återbyggnad av Donbass-regionen – i vilken Ryssland nu bedriver sin våldsamma krigföring mot Ukraina.

”Hela Ryssland kommer återställa det förstörda Donbass. Det kommer kosta många miljarder rubel men alla pengar kommer ur statskassan – även om det innebär sämre levnadsstandard i resten av Ryssland”, lovade Kirelenko, enligt den ryska oberoende sajten Meduza.

Den som nu försöker läsa texten på Izvestias sida möts enligt Meduza av ett felmeddelande.

Tankesmedjan: Skulle publicerats efter annektering

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War drar slutsatsen att publiceringen har varit prematur – och att den nog egentligen var tänkt att publiceras i händelse av att Ryssland annekterat hela Donbassregionen. Medan BBC-journalisten Andrey Zakharov tror att det är en bluff.

Den Kremltrogna tidningen Izvestias officiella förklaring är att de blivit hackade och att en icke nämnd förövare publicerat artikeln.

Det är emellertid inte första gången som ryska medier avpublicerar artiklar som förefaller ha publicerats i förtid. I slutet av februari publicerade den statskontrollerade nyhetsbyrån RIA där ockupationen av Ukraina beskrevs i dåtid och krigsvinsten firades – som om Ryssland redan tagit över landet.

