Ryska styrkorna kallar in iranska drönar-lärare

Det är det ukrainska motståndet som uppger att Ryssland tagit in iranska lärare från militärorganisationen Islamiska revolutionsgardet, IRGC. Lärarna ska utbilda ryska styrkor i användandet av Shahed 136-drönare. De ska ha kallats till Krimhalvön och Kherson-regionen, rapporterar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW.

De iranska instruktörerna uppges kontrollera drönarattacker i regionerna Mykolajiv och Odessa, bland annat. Främst är det civila mål som attackeras.

Islamiska revolutionsgardet bildades i Iran efter den islamistiska revolutionen 1979. De står bakom regimen och har på det senaste pekats ut för våldsattacker mot demonstranter i hemlandet, vilket bland annat Reuters rapporterat.

86 drönare – 60 procent sköts ner

Ryssland har använt sig av de iranska Shahed 136-drönarna sedan åtminstone augusti i år, skriver det brittiska försvarsdepartementet i en analys. Under de intensiva attackerna mot ukrainska mål i måndags – bland annat i Kievområdet – användes hela 86 av dem.

Men 60 procent kunde skjutas ner av Ukraina.

”Dessa drönare är långsamma och flyger på låg höjd vilket gör dem till lätta mål för konventionella luftförsvarssystem. Det finns en realistisk möjlighet att Ryssland har nått viss framgång genom att attackera med flera drönare samtidigt”, skriver brittiska försvaret i analysen.

Kallas ”kamikaze-drönare”

Från ukrainskt håll har det kommit flera rapporter om att Ryssland trappat upp användningen av drönare.

Senast på torsdagsmorgonen uppgav Kievs guvernör Oleksij Kuleba att regionen hade träffats av flera så kallade ”kamikaze-drönare”. Bland annat träffades någon form av infrastruktur som sattes i brand, rapporterar CNBC.

”Det finns inga skadade eller dödade. Vid 06.45 var branden under kontroll, det var ingen öppen brand”, skriver Kuleba på Telegram utan att specificera vad målet var.

Brittiska försvarsdepartementet tror samtidigt inte att drönarna kommer att ge några större framgångar åt Ryssland.

”Med ryska taktiska stridsflygplan som ännu ger begränsad effekt över ukrainskt territorium, är avsaknaden av en tillförlitlig, hållbar och korrekt anfallsförmåga på operativ nivå sannolikt en av Rysslands mest betydande kapacitetsluckor i Ukraina”, skriver försvaret.

