Ryska strategin – inför ”mardrömssäsongen”

Vintern står för dörren – och det kommer sannolikt gynna Ukraina, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of Wars senaste rapport.

Landet består till stor del av bördig åkermark och när marken fryser blir trupperna inte längre lika beroende av vägnätet. Alltså motsatsen till våren, som ISW beskriver som ”mardrömssäsongen” för striderna i Ukraina eftersom stora delar av marken förvandlats till ett ”hav av lera” och gör krigföringen ”extremt svår”.

Under hösten har Ukraina varit på offensiven i både öster och söder – även om tempot avstannat den senaste tiden.

”Ryssarna spelar för oavgjort”

Samtidigt har den ryska mobiliseringen öppnat för en ökad tillströmning av soldater i Ukraina.

Det är sannolikt ett sätt att ”stärka det ryska försvaret så att det kan hålla sina positioner mot förväntade ukrainska motoffensiver under resten av hösten och in i den farliga vinterperioden”, skriver ISW i sin senaste rapport.

Eventuella nya ryska offensiver väntas först efter vårens tjällossning, enligt ISW.

– Ryssarna spelar för oavgjort och väntar på visselsignalen, de hoppas undvika en kollaps längs fronten innan vintern kommer, har Samir Puri vid International Institute for Stratgic Studies sagt till CNN.

Logistiken viktig

Vinterutrustningen kan också bli en avgörande faktor.

Medan Ukraina får hjälp från väst med moderna vinterkläder har den ryska mobiliseringen blottlagt bristerna i den ryska utrustningen, där det rapporterats om inkallade som måste köpa delar av sin egen utrustning, som sovsäckar eller kängor, vilket Expressen tidigare rapporterat.

– Det påverkar moralen, reducerar förlusterna på grund av sjukdom och kan ordentligt påverka soldaternas stridsförmåga, har Michael Kofman vid tankesmedjan CNA sagt till Wall Street Journal.

