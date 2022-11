Ryska soldaternas ilska – efter ”oförståeliga” slaget

Kritiken från de ryska soldaterna går att läsa i ett öppet brev på en rysk militärblogg, enligt CNN.

Det är undertecknat av soldater inom den 155:e brigaden vid Rysslands Stillahavsflotta – som riktar kritik mot en specifik general och hans svåger.

Deras namn: General Muradov och Akhmedov.

”Som ett resultat av den 'noggrant' planerade offensiven av de 'stora befälhavarna' förlorade vi ungefär 300 män, döda eller skadade, med några saknade i strid de senaste fyra dagarna”, står det i brevet som publicerades på måndagen.

Soldaterna fortsätter:

”Vi förlorade cirka 50 procent av vår utrustning. Detta bara inom vår brigad. Områdesbefälet tillsammans med Akhmedov gömmer dessa fakta och förvanskar den officiella statistiken över döda och skadade av rädsla för att hållas ansvariga”.

Skickades till rysk guvernör

Innan brevet publicerades ska det ha skickats till Oleg Kozjemjako, guvernör i Primorskij kraj i östra Sibirien, skriver CNN.

Soldaterna ska bland annat ha ifrågasatt hur länge guvernören tänker tillåta de kritiserade ledarna att planera militära offensiver, med soldaters liv som pris.

Donetsk är en av de regioner som Ryssland olagligt har annekterat.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War hävdade Ryssland på fredagen att man tagit kontrollen över staden Pavlivka, där de kritiska soldaterna stred.

Men samtidigt har andra rapporter hävdat att striderna där fortsätter. De ryska truppernas framtåg i området försvåras nu av dåliga väderförhållanden och svåra förluster, enligt ISW.

”Den ukrainska armén rapporterar att ukrainska styrkor slog tillbaka ryska markattacker nära Pavlivka och fortsatte men rutinmässig beskjutning i det omgivande området”, skriver tankesmedjan i sin analys.

