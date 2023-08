Efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 24 februari har den ryska valutan förlorat sitt värde. På fredagskvällen uppmättes rekordlåga nivåer när valutan sjunk till liknande nivåer som under de första veckorna av kriget.

Jämför man rubeln med den amerikanska dollarn slår den nu tresiffrigt igen – en dollar motsvarar nu 100 ryska rubel. Rekordet uppmättes i början av kriget när rubeln störtdök till 130 mot dollarn, enligt ABC News.

Även den svenska kronan sjönk i värde under 2022. I dag motsvarar den 9,25 rubel.

Sänkte styrräntan sex gånger efter chockhöjning

När Vladimir Putins styrkor invaderade Ukraina i fjol störtdök valutans värde. Bland annat efter att flera länder införde sanktioner mot Ryssland. Flera ryska banker kopplades bort från det internationella banköverföringssystemet Swift och flera stoppades från internationell finansiering.

För att parera den ekonomiska kollapsen chockhöjde den ryska centralbanken styrräntan från 9,5 procent till 20 procent och under en period stoppades handeln på Moskvabörsen. Sedan chockhöjningen vid början av kriget har centralbanken sänkt räntan sex gånger.

Sedan i september förra året har styrräntan legat på 7,5 procent.

I januari låg värdet på stadiga nivåer – en dollar motsvarade omkring 66 rubel. Men i takt med att oron för den ryska ekonomin växt har värdet sjunkit. Under årets första månader tappade valutan ungefär en tredjedel av sitt värde.

Centralbanken stoppar all handel utländsk valuta

I veckan vidtog den ryska centralbanken nya åtgärder för att hantera den försvagade valutan. På torsdagen meddelade centralbanken att man stoppar all handel med utländska valutor fram till slutet av året. Detta ska ”sänka volatiliteten”, alltså valutans prisrörlighet, rapporterar The New York Times.

I början av juli såg president Vladimir Putin positivt på landets ekonomi.

– Våra resultat, i alla fall just nu, ska vi säga med försiktighet, är bättre än förväntat, sa Putin under en presskonferens, enligt Reuters.

