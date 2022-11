Ryska reservister har vapen från 50-talet

I slutet av september gav den ryske presidenten Vladimir Putin order om mobilisering av reservister. Det handlade om cirka 300 000 ryssar som kunde kallas in för att strida i Ukraina.

Redan i mitten av oktober var tusentals nya soldater på plats vid fronten. Men samtidigt kom uppgifter om oro bland ryska officerare kring att soldaterna var dåligt utrustade.

Bär vapen från 1959

I en analys på Twitter skriver det brittiska försvarsdepartementet att de flesta reservisterna nu bär automatkarbiner av modellen AKM. Det är ett sovjetiskt vapen som tillverkades mellan 1959 och 1977.

Efter år av dålig förvaring bedöms de vara i mycket dåligt skick, enligt det brittiska försvaret.

Vapnen har också grövre kaliber än de modernare automatgevären av typen AK-74M och AK-12 som de ryska reguljära styrkorna använder. Alltså måste Ryssland nu skicka två olika typer av ammunition till förbanden vid fronten.

”Detta kommer sannolikt att ytterligare komplicera Rysslands redan ansträngda logistiksystem”, skriver det brittiska försvarsdepartementet i sin analys.

Dåligt förberedda

Eftersom mobiliseringen skedde så hastigt har många av reservisterna inte fått korrekt träning, vilket Expressen tidigare skrivit om.

Samtidigt väntas Putin fortsätta att skicka dåligt förberedda soldater till kriget, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW. Detta i ett försök att hålla fronterna, ta ny mark och förbereda inför vintern.

Den kalla säsongen väntas gynna de ukrainska styrkorna. Samtidigt hoppas den ryske ledaren att Europas stöd till Ukraina ska minska i takt med kylan och bristen på rysk energitillförsel.

