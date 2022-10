Ryska reaktionen på SD:s nya inflytande

Det är i en artikel i den ryska tidningen Izvestija, som står nära landets regim, som man rapporterar om SD:s historia och det nya inflytande på svensk politik som partiet får genom samarbetet med regeringspartierna M, KD och L.

I artikeln benämns SD som ett högerextremt parti som ”under de senaste 17 åren har skjutits bort från makten på alla möjliga sätt”.

– Det var delvis fördelaktigt för SD (att inte sitta i regeringen, reds. anm), eftersom de inte bär det fulla ansvaret för misslyckanden då de inte sitter i regeringen, samtidigt som deras inflytande är väldigt stort, säger Natalia Plevako som framställs som ”Sverigeexpert”, verksam vid den ryska tankesmedjan The Institute of Europe, Russian Academy of Sciences.

”Överdrift” att kalla SD ryssvänliga

Artikeln argumenterar för att SD tidigare varit positivt inställda till Ryssland, men att det vore ”en stor överdrift” att kalla partiet ryssvänligt. Natalia Plevako konstaterar bland annat att enskilda partimedlemmar gjort positiva uttalanden om Ryssland de senaste åren, men säger att partiet inte skiljer sig från övriga gällande den generella attityden till Ryssland.

I artikeln konstateras vidare att Sverige våren 2023 kommer vara ordförande i EU:s ministerråd under sex månader, men att ”SD:s inflytande, som tidigare gynnat Ryssland, inte kommer spela någon roll för Sveriges inställning till Ryssland”.

Hård kritik från S

SD har fått hård kritik från de andra svenska riksdagspartierna angående synen på Ryssland. Strax före valet målade S upp partiet som ett hot mot rikets säkerhet vid en presskonferens med dåvarande ministrarna Peter Hultqvist och Anders Ygeman. SD:s partiledare Jimmie Åkesson har vid upprepade tillfällen kritiserats efter att han i februari i år – en kort tid senare invaderade Ryssland Ukraina – i SVT:s ”30 minuter” svarade att ”jag skulle inte vilja ha någon av dem som premiärminister eller statsminister i Sverige” på frågan om vem han skulle välja mellan Biden och Putin.

Åkesson sa samtidigt att Ryssland är ett auktoritärt samhälle och att han väljer det amerikanska samhällssystemet framför det ryska.

SD menar att partiet inte alls är ryssvänliga, att man tvärtom idogt kritiserat landet och att enskilda riksdagsledamöter som uttryckt sig positivt om Ryssland fått lämna.

