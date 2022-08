Vid de uppbyggda vägspärrarna i Sevastopol kontrollerades alla bilar som har ukrainska nummerskyltar som skulle ut eller in i hamnstaden under fredagen.

Det har skett flera nya attacker mot staden, som varit under Rysslands kontroll sedan 2014. The Telegraph skriver att ett drönarangrepp skett på lördagen, vilket träffat Svartahavsflottans högkvarter.

De ryska myndigheterna har uppmanat till lugn efter de mystiska attackerna som pågått i två veckor. Attackerna har träffat bland annat ammunitionsdepåer och flygfält.

”Tyder på en bredare rysk panik”

Detta har gjort ryska myndigheter rädda och man har därför ökat jakten på partisansabotörer. The Telegraph skriver vidare att samtliga av de rapporterade attackerna inte tycks vara sanna, men att den psykologiska effekten de har är viktig.

”Ryska myndigheter ökar påtagligt säkerhetsåtgärderna på Krim, vilket tyder på en växande oro bland ryska myndigheter och civila över hotet om ukrainska anfall mot bakre områden som tidigare ansågs vara säkra”, uppgav det USA-baserade Institute for the Study of War, under fredagen, enligt tidningen.

Institutet menade också att det är ett tecken på att attackerna skapar panik.

”Ryska källor rapporterade till stor del om och spred dessa falska eller överdrivna rapporter, vilket tyder på en bredare rysk panik.”

Sker samtidigt som motoffensiv

Drönarattacken mot Sevastopol under lördagen visar att kriget nu påverkar platser som Kreml trodde var onåbara.

Filmer från platsen uppges visa hur en helikopter kraschar in i Svartahavsflottans högkvarter och senare filmer visar hur ryska helikoptrar patrullerar.

Stadens guvernör uppmuntrar därför människor att ta sig hem och stanna där.

Den 9 augusti ska flygbasen Saky ha attackerats där hälften av Svartahavsflottans flygvapen ska ha slagits ut och en annan attack ska ha träffat Belbeks flygbas en dryg vecka senare.

Attackerna på Krim sker samtidigt som att en stor ukrainsk motoffensiv startat för att ta tillbaka Chersonregionen, vilket Ryssland erövrade under den första veckan efter invasionen i slutet av februari.

