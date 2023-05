Ryska ordern – evakuerar 18 ockuperade områden

Ukraina har förberett för en motoffensiv mot Ryssland i vår. Och redan nu uppges attackerna mot fienden ha ökat.

På fredagen har Ryssland beordrat om evakuering av 18 ryskockuperade områden nära frontlinjen i Zaporizjzja-regionen. I ett inlägg på Telegram skriver Jevgenij Balitskij, Rysslands tillsatte guvernör i regionen, att de ukrainska styrkorna ökat sina attacker de senaste dagarna.

”Jag har därför tagit beslutet att evakuera främst av allt barn och föräldrar, äldre personer, funktionsvarierade personer och sjukhuspatienter”, skriver han.

Enligt Balitskij handlar det om en ”tillfällig evakuering”. Bland annat kommer man att evakuera staden Enerhodar, där kärnkraftverket Zaporizjzja ligger.

Varning: Sprängämnen vid kärnkraftverket

Ukrainska källor har varnat för att Ryssland levererat sprängämnen och militärutrustning till kärnkraftverket den senaste tiden, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War. Verket är det största i Europa. En potentiell explosion skulle få stora konsekvenser.

Men ryska källor har avfärdat Ukrainas rapporter. Senast på torsdagen sa den lokala ledaren Volodymyr Rogov att varningarna var lögner.

– Zelenskyjs regim ökar uppmärksamheten kring kärnkraftverket eftersom det finns stor möjlighet att de kan genomföra provokationer och beskjutning. Med sådana falska varningar rättfärdigar de strejker vid kärnkraftverket i förväg, säger han till ryska statliga Ria Novosti.

ISW menar samtidigt att leveranserna till Zaporizjzja kan tyda på att de ryska styrkorna oroar sig för sin möjlighet att försvara kärnkraftverket vid den ukrainska motoffensiven.

