Under gårdagen publicerades den tidigare befälhavaren och krigsbloggaren Igor Girkin en arg utläggning om den ryska Nevsky–bataljonen på Telegram. Det skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sin dagliga rapport.

Igor Girkin, även kallad ”skytten”, är en ledande figur inom den ryska militären. När Donetsk ockuperades av Ryssland var han ”försvarsminister” för den ryskinstallerade ledningen. Han har flera gånger tidigare kritiserat den ryska krigföringen.

Girkin: ”Är en bluff”

Under förra året skrev Girkin själv uppskattande om den frivilliga Nevsky–bataljonen.

Men nu låter det annorlunda.

Krigsbloggaren är kritisk till att ryska ledare för gruppen hävdar att den har blivit en brigad med tre bataljoner – alltså en betydligt större grupp soldater än en bataljon som den tidigare kallades.

I själva verket är ökningen av antalet soldater marginell, uppger Girkin.

Den nya benämningen är en bluff, hävdar Girkin, som försöker få gruppen att verka större än den är.

Den nya benämningen på militärgruppen menar Girkin är en bluff. Han skriver att ledarna över bataljonen framställer gruppen som större än vad den är genom att utse den till en brigad.

Dessutom påstår Girkin att gruppen har skickats till frontlinjen i Avdiivka, i Donetsk–regionen i Ukraina, utan varken träning eller utrustning vilket blir kostsamt för den ryska militären.

Befälhavare intresserade av intriger

Igor Girkin fortsätter sedan att rikta kritik mot befälhavare till gruppen, och anklagar dem för att vara intresserade av ”politiska och kommersiella intriger”. Vidare påstår krigsbloggaren att Nevskys enda syfte är att generera vinst.

ISW gör i sin rapport tolkningen att Girkins helomvändning gällande Nevskygruppen är ett tecken på att även de frivilliga militärgrupperna lider av korruption och för dålig utbildning.