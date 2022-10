Ryska finten i Belarus – vill lura Ukraina norrut

Det var tidigare i oktober som Belarus meddelade att man ökar det militära samarbetet med Ryssland genom ett gemensamt förband med 70 000 belarusiska och upp till 15 000 ryska soldater.

President Aleksandr Lukasjenka sa sig då ha blivit varnad för ett anfall mot hans land från ukrainskt håll – utan vidare källhänvisning, skriver TT. De ryska soldateras uppdrag var enbart att ”stärka skyddet och försvaret av gränsen”, enligt Belarus försvarsdepartement.

Hotet ifrågasätts

Utplaceringen av ryska soldater i Belarus har väckt farhågor om att belarusiska trupper skulle kunna ansluta till den ryska offensiven i Ukraina.

Men tjänstemän och analytiker från Kiev till Washington bedömer en ny frontlinje som osannolik, skriver New York Times. Det går så dåligt för de ryska trupperna i östra och södra Ukraina att det vore otaktiskt att utöka stridslinjerna ytterligare nu.

– Vi måste vara försiktiga, men jag tvivlar på att ryssarna just nu klarar ytterligare en frontlinje mot Ukraina – åtminstone en framgångsrik sådan, sa Lettlands försvarsminister Artis Pabriks under fredagen till New York Times.

Störa vapenflödet

Det finns flera teorier om vad syftet med att placera ryska soldater i Belarus är. En är att de ska störa vapenleveranserna som kommer till Ukraina via Polen, skriver New York Times.

Vissa västerländska tjänstemän som tidningen hänvisar till menar att det skulle kunna röra sig om antingen en fint eller träningsuppdrag. Andra tror att det är faktiska förberedelser inför ett nytt angrepp men att det i så fall troligtvis inte kommer att vara särskilt effektivt, skriver New York Times.

Inget försvarsmateriel

Inte heller från Kievs håll ser man någon omedelbar fara.

De mobiliserade soldaterna som skickats till Belarus har varken tillgång till stridsvagnar, artilleri, tankbilar eller annat logistiskt stöd vilket skulle krävas om de skulle invadera Ukraina, enligt Vadym Skibitskyj, biträdande chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst, rapporterar New York Times.

Det brittiska försvarsdepartementet beskrev på fredagen i sin dagliga underrättelserapport den ryska militära aktiviteten i Belarus som ”ett sannolikt försök att visa rysk-belarusisk solidaritet och få Ukraina att avsätta styrkor för att bevaka landets norra gräns”.

Detta innebär hotet från Lukasjenka: ”Stort steg”

Rysslandsexperten Inga Näslund: ”Ukraina har en annan beredskap nu”