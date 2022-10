Ryska elitförband tvingas till reträtt

Flera internationella medier har under tisdagen rapporterat om hur Ukrainska styrkor fortsätter att bryta igenom ryska försvarslinjer i Chersonregionen i södra Ukraina.

Enligt Ukrainas försvarsdepartement har ukrainska styrkor återerövrat två nya städer i den södra regionen under dagen. Enligt CNN handlar det om städerna Davydiv Brid och Velyka Oleksandrivka.

”De ukrainska styrkorna avancerar självsäkert mot Svarta havet”, skriver försvarsdepartementet på Twitter.

Samtidigt fortsätter ukrainska styrkor sin framryckning öster om staden Lyman i Donetsk-regionen, som nyligen återerövrats av Ukraina.

Enligt Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, tyder det på att ukrainska trupper gör sig redo för en offensiv mot staden Kreminna inne i Luhansk-regionen.

Elitförband tvingas till reträtt

Bland de ryska enheter som nu tvingats till reträtt i dessa områden hittas två av Rysslands mest framstående elitförband, skriver tankesmedjan vidare.

Det handlar om Rysslands 76:e luftburna brigad ur luftanfallsstyrkorna VDV, en mekaniserad pansarbrigad, som främst är aktiv i Chersonregionen. Samt landets 144:e motoriserade infanteridivision.

Dessa rapporter överensstämmer med tidigare bedömningar från tankesmedjan om att de flesta av landets elitstyrkor blir allt mer nedbrutna ju längre kriget pågår.

ISW tar även upp ett exempel under Ukrainas blixtoffensiv i den nordöstra Charkivregionen tidigare i september där Rysslands 4:e stridsvagnsdivision, som anses vara ett framstående elitförband, tvingades till reträtt.

