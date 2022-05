Slaget om Azovstal går mot sitt slut, och med det spås den ukrainska hamnstaden Mariupol snart vara under rysk kontroll. Men det är en dyrköpt seger för Kreml .

Staden har varit under hård belägring sen krigets inledningsfas och många ryska soldater har dödats i striderna, enligt rapporten.

Det gäller inte bara Mariupol. På vissa platser i Ukraina kan de ryska enheterna ha förlorat upp till 20 procent av sin personalstyrka, enligt ISW.

Kadyrovs nationalgarde inkallat

Den ryska sidan har förstärkts av tjetjenska styrkor, skriver det brittiska försvarsdepartementet. De har i första hand placerats i området runt Mariupol samt i Luhansk.

Det rör sig sannolikt om både frivilliga och soldater från landets nationalgarde, som lyder direkt under president Ramzan Kadyrov. Hans kusin Adam Delimkhanov har sannolikt varit tjetjensk befälhavare i Mariupol, enligt rapporten.

Splittrat kommando

Det har tidigare rapporterats att privata militära styrkor och miliser deltar inkorporerats i den ryska armén. Det, i kombination med de tjetjenska soldaterna, bidrar troligen till ett splittrat kommando som hämmar Rysslands avancemang i Ukraina, skriver Storbritannien i underrättelserapporten.

De ryska trupperna har pressats tillbaka från Ukrainas näst störst stad Charkiv, som ligger bara fyra mil från den ryska gränsen.

Enligt en rapport från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War kan Kreml ha gett upp planen på att omringa hela Donbass – för att i stället enbart fokusera på att ta kontroll över Luhansk.

