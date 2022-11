Ryska bloggare: Borde dödat Zelenskyj i Cherson

Cherson i östra Ukraina var den första staden som ockuperades av Ryssland.

I veckan, åtta månader senare, lämnade de ryska soldaterna området.

Bilder visar jubel på torget och hur befolkningen sveper in sig i ukrainska flaggor.

På måndagen besökte president Zelenskyj den befriade staden.

Han sa, omringad av soldater, att det var början på slutet av kriget, och att Ukraina är redo för fred i hela landet.

Det triumfatoriska besöket har väckt reaktioner i Ryssland.

Cherson ockuperades under åtta månader. Foto: EYEPRESS NEWS/SHUTTERSTOCK / EYEPRESS NEWS/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Kritiken: Borde attackerats

Tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i sin senaste rapport att ryska militärbloggare är kritiska till hur Zelenskyj kunde röra sig så pass fritt i Cherson.

De ifrågasätter att Zelenskyj inte attackerades under besöket, enligt ISW.

En stor militärbloggare skriver också att det visar hur Ryssland inte vill vinna kriget, och kritiserade den ryska armén för att de tillät Zelenskyj att beträda ”ryskt territorium”.

