Det är den ukrainska generalstaben som uppger att de under tisdagen sköt ner 136 drönare som kom i riktning från den ryska hamnstaden Primorsk-Akhtarsk. Utöver det attackerades de av 28 drönare av den iransktillverkade modellen Shahed 131, skriver amerikanska Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainska källor rapporterar också att ryska attacker riktats specifikt mot hamninfrastruktur, för att störa spannmålsaffärer vid svarta havet.

”Demonstrativt svar” på Natotoppmötet

Drönarangreppen sammanfaller med den första dagen av Natotoppmötet i Vilnius. Den amerikanska tankesmedjan ISW beskriver det som ”ett demonstrativt svar” på mötet. Attackerna är ”sannolikt avsedda att avskräcka NATO-medlemmar från att ge mer militärt bistånd till Ukraina”, skriver tankesmedjan.

ISW skriver också att attackerna mot spannmålsaffärerna kopplade till ”Black sea Grain”-initiativet, som först förhandlades fram av Erdogan, kan vara ”ett budskap” till turkiske presidenten från Ryssland.

Syftet skulle vara att signalera att ”hans senaste uttalande om stöd för Ukrainas NATO-medlemskap och de fem ukrainska Azovstal-befälhavarnas återkomst den 7 juli inte har gått obemärkt förbi och inte uppskattas av Kreml”, skriver ISW.

LÄS MER: Premium Så kan Putin hota Natomötet i Vilnius

SE MER