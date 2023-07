Ukrainska myndigheter rapporterade under lördagen att tre civila skadades efter en rysk bombning av Zaporizjzja. Enligt stabschef Andriy Yermak ska de skadade vara två kvinnor och en man.

Ryssland själva däremot hävdar att det inte var ryska bomber som skadade kvinnorna och mannen. Vladimir Rogov, ryska ockupationsstyrets ledare i Zaporizjzja, säger att det var den ukrainska armén som bombade skolan som de skadade befann sig i, rapporterar Reuters.

Detta påstående har inte kunnat styrkas av Reuters.

Ryssland: Flera vapenlager har förstörts

Det ryska försvarsdepartementet berättade också under lördagen att man förstört flera ukrainska vapenlager i regionen under det senaste dygnet. Ukrainas militärledning säger att regionen Zaporizjzja just nu utstår kraftiga bombattacker. Ett försök från rysk sida att hindra motoffensiven.

President Zelenskyj höll återigen ett tal om att man inte kommer att ge vika.

– Vi kan inte lämna vårt folk, våra städer och byar under rysk ockupation. Där Rysslands ockupation fortsätter kommer våld och förnedring att styra folket.

