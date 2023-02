Rysk kritikstorm – efter misslyckade angreppet

I sin analys i fredags skrev det brittiska försvarsdepartementet om angreppet mot Vuhledar i Donetskregionen. Det tros ha skett i slutet av januari, då striderna om staden tilltog på nytt.

Att operationen misslyckades kopplas bland annat till ”oerfarna trupper” inom den 155:e sjöinfanteribrigaden.

”De ryska trupperna har troligtvis flytt och lämnat minst 30 i stort sett hela bepansrade fordon under en enskild händelse efter ett misslyckat angrepp”, går att läsa i analysen.

Sedan händelsen har bilder på de lämnade stridsfordonen även fått spridning i sociala medier. Och det har gett upphov till en kritikstorm mot de generaler som ansvarade för operationen.

”En katastrof”

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, skriver att flera ryska krigsbloggare gått till attack mot det militära ledarskapet. ”En katastrof”, ”krisande ledarskap” och ”medioker hantering”, är några av de beskrivande ord som används.

En del bloggare har uppgett att generalerna tidigare lett en annan misslyckad attack mot byn Pavlivka, nära Vuhledar. En bloggare har också gått så långt som att namnge en av generalerna. Denne pekas ut som Rustam Muradov, generallöjtnant i de östra ryska styrkorna, skriver ISW.

Ytterligare en som ställt sig till ledet av kritiker är krigsveteranen och ex-befälhavaren Igor Girkin. På Telegram skriver Girkin – som tidigare kritiserat den ryska krigföringen – att en del av generalerna är ”kompletta idioter”.

Rysslands försvarsministerium har än så länge inte kommenterat kritiken. I stället har företrädare uppgett att operationerna vid Vuhledar och Bachmut i Donetsk går bra, rapporterar Reuters.

