Rysk generalmajor dödad vid fronten

I en livesändning på Youtube meddelas dödsfallet av Oleksij Arestovytj, rådgivare till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Generalmajor Andrej Simonov, 55, dog efter en ukrainsk attack mot ryska styrkor utanför staden Izjum i östra Ukraina på lördagen. I samma attack dödades uppemot 100 ryska soldater, rapporterar Kyiv Post med hänvisning till ukrainska myndigheter.

Simonov ledde förbanden för elektronisk krigföring i Rysslands andra armé. Han är den nionde i raden av ryska generaler som har dödats i Ukraina.

Intensiva strider i området

Under den senaste tiden har intensiva strider pågått vid Izjum, visar kartor från den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War.

De ryska styrkorna har intensifierat sina attacker i området, i syfte att skapa en öppen väg till Slovjansk i Donetskregionen. Landets plan ska vara att omringa Donbassområdet, där båda separatistregionerna Donetsk och Luhansk ligger.

Tidigare i veckan uppgav Oleksij Arestovytj att den ukrainska militären sett flera förluster längs hela fronten i Donetsk.

– Vi har haft allvarliga förluster, men ryssarnas förluster är mycket större. De har kolossala förluster, sa han enligt The Guardian.

Siffror om antalet döda i kriget går isär och är svåra att bekräfta. Enligt ukrainska uppgifter ska minst 36 ryska överstar och 300 officerare ha dött i kriget hittills.

