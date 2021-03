Rymdforskaren Beatriz får utmärkelse av FN

Av världens forskare är bara 33 procent kvinnor och enbart tre procent av Nobelpriserna för vetenskap har tilldelats kvinnor.

För att inspirera kvinnor att satsa på en karriär inom forskning delar FN-organet UNESCO tillsammans med L’Oréal därför vartannat år ut ett pris som syftar till att lyfta fram kvinnliga förebilder inom vetenskapen.

Rymdforskaren Beatriz Villarroel, 36, är postdoktor i astrofysik vid Nordita och Stockholms universitet och är en av årets mottagare av L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset.

Hon belönas i dag, den 8 mars, ”för sin unika förmåga att länka astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning för att identifiera försvunna ljuskällor på natthimlen”.

– Det är helt enormt kul. Det är ett sådant erkännande för projektet och jag hoppas verkligen jag kan inspirera unga att börja forska, följa sina drömmar och intressen, säger Beatriz Villarroel som precis ska fira utmärkelsen med några vänner i trädgården på Teneriffa där hon nu gästforskar vid Instituto de Astrofísica de Canarias.

Beatriz Villarroel söker efter försvunna stjärnor och liv i rymden, vilket lite mer komplicerat förklaras som identifiera försvunna ljuskällor på himlen. I sitt arbete kombinerar hon astronomi, artificiell intelligens och medborgarforskning.

– Vi hoppas på att hitta signaturer från utomjordingar också, säger Beatriz, som började med projektet genom en pilotstudie som doktorand för fem år sedan.

Just att följa sitt eget intresse och göra det man är intresserad av är tycker Beatriz Villarroel är det viktigaste när det kommer till vetenskap och forskning. Det var så hon själv började.

– Jag har alltid varit väldigt nyfiken och funderat över hur saker hänger samman, vilket naturligt ledde till forskning. Det man gör i livet ska vara roligt och jag försöker göra det jag är intresserad av, inte sånt som bygger lätta karriärvägar, säger Beatriz.

För att få fler, framför allt unga kvinnor, att vilja satsa på vetenskapen tror Beatriz att det är viktigt att nå ut och inspirera i unga i tidig ålder.

– Det är viktigt att knyta an till folk på en lättfattlig nivå. Jag tror många unga blir inspirerade av rymden genom att kolla på science fiction, och det kan nog gälla alla vetenskapliga fält. Där kan Hollywood, artister, konstnärer och annan kultur och populärkultur hjälpa att väcka ungas intresse, säger forskaren och fortsätter:

– Sen måste vi forskare också göra mer outreach och involvera unga tidigt. Vi jobbar exempelvis med skola i Sevilla där tonåringar får vara med och leta försvinnande stjärnor. Vi kan och borde jobba mer med att inspirera på ett tidigt plan.

Den andra pristagaren i år är Mariana Dalarsson, 31, biträdande lektor i elektroteknik vid Kungliga Tekniska högskolan som studerar hur guldnanopartiklar kan dopas med näringsämnen för att oskadliggöra cancerceller.

Priset är 150 000 kronor per person och en inbjudan till ett ettårigt mentorprogram som organiseras av Sveriges unga akademi.

Om priset

L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi belönar två kvinnor i början av sin forskarkarriär. Prisets syfte är att uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap, fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Prissumman är om 150 000 kronor per person och pristagarna erbjuds också ett ettårigt mentorprogram i Sveriges unga akademis regi.

Priset instiftades av L’Oréal Foundation och Unesco 1998 för att främja kvinnors deltagande i forskning. Nationella program finns i över 50 länder, varav Sverige är ett. Pristagarna kan sedan bli nominerade vidare till ytterligare en nivå, det internationella For Women in Science Rising Talents.

