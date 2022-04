Rymdforskare: Högsta prio att besöka sjunde planeten

Den obemannade rymdsonden Voyager-2 blev 1986 den första och hittills enda farkost som besökt Uranus. Nu vill forskare i USA ändra på det.

Vart tionde år publicerar US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NAS) en rapport om vad amerikanska forskare ser som de viktigaste rymdmålen de närmaste åren.

I den nya rapporten vill de tillfrågade forskarna att Nasa prioriterar en expedition till Uranus, den sjunde planeten från solen, vars diameter är ungefär fyra gånger så stor som jordens.

– Vi tror att vi förstår hur något blir så stort som Jupiter och vi tror vi begriper hur någonting når den typ av storlek som jorden och Venus har. Men det finns ett mellanläge mellan de två ytterligheterna, och vi förstår inte till fullo hur en planet kan börja växa och växa utan att nå upp till Jupiter-liknande storlek. En expedition till Uranus kan hjälpa oss besvara den frågan, säger Leigh Fletcher, professor vid universitet i Leicester, som bidragit till rapporten.

”Det här kommer att bli en fantastisk mångårig expedition”

Nasa har enligt BBC tidigare ofta följt de rekommendationer som NAS lägger fram.

Den senaste decennierapporten hade expeditioner till Mars och Jupiter som högsta prioriteringar. Rymdsonden Perseverance befinner sig nu på Mars yta. Rymdsonden Europa Clipper som är avsedd för Jupiter är planerad att skickas upp i rymden 2024.

– Vi är extremt upprymda över att rekommendera att den högsta prioriteringen bör vara en rymdsond till Uranus. Det här kommer att bli en fantastisk mångårig expedition, säger doktor Robin Canup vid Southwest Research Institute i Boulder.

Skulle Nasa skicka upp en rymdsond år 2031 eller 2032, då förutsättningarna är som mest gynnsamma, skulle den nå Uranus inom 13 år.

