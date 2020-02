Roger Stone döms till fängelse

Roger Stone häktades förra hösten för att ha ljugit i kongressen och hotat vittnen, i ett försök att skydda Donald Trump.

Rätten ansåg Stone vara skyldig till att bland annat ha ljugit inför kongressen och hotat ett vittne. Detta ska skett i samband med att Trumps valkampanj och de eventuella samarbetena med Ryssland utreddes.

Åtalet mot Stone var ett sidospår i specialåklagaren Robert Muellers utredning om rysk inblandning i valkampanjen.

Stone dömdes under torsdagen till tre år och fyra månaders fängelse, följt av två års skyddsövervakning. Han ska också betala 20 000 dollar i böter, vilket motsvarar drygt 200 000 svenska kronor.

Torsdagens dom kom efter en lång och infekterad konflikt mellan Donald Trump och åklagarna.

Åklagarna hade tidigare lagt fram sina yrkanden på straff. De yrkade på fängelse på mellan sju och nio år.

Dagen efter lade sig Trump i och kallade straffyrkandet för ”mycket orättvist” och sa att han inte kan ”tillåta detta justitiemord”.

”This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice!”, skrev Donald Trump den 11 februari på sin Twitter.

Efter Trumps utspel tog det inte lång tid innan Trumpanhängaren och justitieminister William Barr gick ut med en promemoria där han rekommenderade ett kortare fängelsestraff.

Under slutpläderingen av domen sa distriktsdomaren Amy Berman Jackson att beslutet inte påverkades av Stones anhängare eller motståndare.

Varit Nixons rådgivare

Roger Stone har samarbetat med republikanska politiker i över 40 år. Han har varit rådgivare och hjälpt ett flertak presidenter, bland annat Richard Nixon och Ronald Reagan.

Här grips Roger Stone