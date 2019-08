Ömsom regn, ömsom sol. Ena stunden parably, nästa solglasögon på.

Så har vädret sett ut på de flesta håll i landet de senaste dagarna.

– Egentligen ska vi inte vara förvånade. Det är nästan alltid så här när vi är en bit in i augusti, och alltså i slutet på sommaren. Det är mycket energi och mycket värme i vattnen. Det kulminerar den här månaden. Då kommer en ganska labil luftmassa, med klassiska sydvästliga vindar, säger Johan Groth på väderinstitutet Storm.

Kraftigt oväder att vänta i Västsverige.

Sol och 20 stadiga grader

Så fort solen har visat sig, i alla fall i södra Sverige, har termometern visat 20 stadiga grader – på sina håll upp mot 23 och 24.

– Solen är stark fortfarande, men sedan bildas det lätt åsk- och regnskurar.

Som exempel på hur svängigt vädret är för närvarande nämner Johan Groth att Storm har två mätstationer i Helsingborg. I går hade det fallit 20 millimeter regn vid den ena medan den andra visade upp – 60 millimeter.

Under torsdagen sker en tillfällig stabilisering. En högtrycksrygg som passerar ger först uppehåll och mest soligt i större delen av landet.

Väderprognos med Fredrik Lennander.

Då ska regndroppar falla på våra huvuden

Undantaget utgörs av nordligaste Norrland, där blir det fortsatt nederbörd. Under dagen närmar sig en front från sydväst. Den ger mulnande och under torsdagskvällen väntas regn komma in över västra Götaland.

Under natten mot fredag sprider sig splittrat regn och skurar in över landets södra del. På dagen molnigt i större delen av landet och en del skurar, främst i söder. På lördag drar mer omfattande regn in från sydväst och under söndagsdygnet ganska stora regnmängder även i norr.

– Om du ska ha kräftskiva på lördag, så rekommenderar jag att du har den inomhus. Eller i alla fall under någon form av tak. Det blir ingen rolig helg, säger Johan Groth.

Men efter regn kommer som bekant solsken. I mitten av nästa vecka sker en stabilisering av väderlägen, och helgen som följer kan bli riktigt fin.