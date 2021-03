Rockmusiker död – har turnerat med ”White Stripes”

Dan Sartain, rockmusikern som turnerat med bland annat White Stripes och svenska The Hives har dött, 39 år gammal. Det rapporterar NME som bekräftat uppgiften via Gofundme, där vänner och fans till Sartain kan donera en slant för att bekosta begravningen.

Sartain slog igenom strax efter millennieskiftet, då hade han redan släppt två egenproducerade album vilket gav honom möjligheten att släppa den första kommersiellt tillgängliga plattan ”Dan Sartain vs. The Serpentines” 2005.

Under mitten av 2000-talet turnerade han tillsammans med internationella rockgiganter som White Stripes och svenska The Hives där han under turnéer 2007 agerade förband. Sartain släppte också en singel producerad av Jack White, sångare och gitarrist i White Stripes.Han släppte sin sista platta 2016.

Dan Sartain dog 39 år gammal, exakt när han dog eller dödsorsak är inte känt.