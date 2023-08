På måndagen meddelade Ukraina att dess trupper har befriat samhället Robotyne i de sydöstra delarna av landet – och nu försöker avancera längre söderut i sin motoffensiv, enligt Reuters.

När biträdande försvarsminister framträdde i tv under måndagsmorgonen hävdade hon att ukrainsk militär även avancerat framåt söder om Bachmut och där återtagit en kvadratkilometer under den senaste veckans strider, skriver The Guardian.

Samtidigt beskrev hon striderna i norra regionen Charkiv beskrev som ”mycket intensiva”.

Ukrainsk flagg

Redan under helgen rapporterades ukrainska styrkor ha brutit igenom Rysslands viktiga försvarslinje i södra Ukraina. På onsdagen ska ukrainsk flagg ha rests i Robotyne.

Om det stämmer är det en viktig framgång för Ukraina, har Rysslandsexperten Inga Näslund tidigare sagt till Expressen.

– Den här platsen är som en vid slätt, väldigt platt, och kraftigt minerad. Minfälten som ryssarna lagt i det här området har tagit väldigt många liv, både civila, och soldater. Det har varit väldigt svårt att komma igenom, men nu förstår man det som att de har lyckats få en passage in på andra sidan.

Robotyne ligger cirka 10 mil från hamnstaden Berdjansk vid Azovska sjön och 85 kilometer från den strategiskt viktiga staden Melitopol.

Båda är under rysk ockupation sedan kriget inleddes i februari förra året.