Designern Roberto Cavalli, 82 år, och den svenska modellen Sandra Nilsson, 37 år, har blivit föräldrar till en son. Sonen föddes i Florens och har fått namnet Giorgio, det skriver The Daily Mail.

– Sandra mår bra och barnet är vackert, det var väldigt känslosamt att se honom precis efter födseln, säger Cavalli till det italienska magasinet 'Novella 2000'.

Roberto Cavalli är mannen bakom ett av världens lyxigaste modeföretag, som startade 1975 och i nuläget sägs vara värt 500 miljoner dollar. Han föddes i Florens, precis som sin nyfödda son, och har flera gånger berättat om sin svåra uppväxt. Efter att hans pappa, som sonen Giorgio fått sitt namn från, gick bort 1944 blev Cavalli stum fram till att han blev 18 år.

Sandra från Sjöbo träffade stjärndesignern

Sandra Nilsson föddes i Sjöbo nära Ystad 1986 och utbildade sig till sjuksköterska innan hon gav sig in i modebranschen. Hon fick sitt genombrott i tv-programmet ”Scandinavia's Next Top Model”. I januari 2008 blev hon utsedd till ”Playmate of the month” av tidningen Playboy.

Nilsson och Cavalli syntes för första gången med varandra redan 2010, och blev officiellt ett par 2014. År 2015 köpte Cavalli ön Stora Rullingen i Mälaren till sin nya svenska flickvän – för 29 miljoner kronor.

– Vi är inte där tillräckligt ofta. Som pappa till flera barn och med många antaganden inom modevärlden hinner vi inte, sa Roberto Cavalli om parets liv på ön till Eskilstuna-Kuriren 2016.

Sonen Giorgio är Sandra Nilssons första barn. Roberto Cavalli har fem barn från två äktenskap sedan tidigare.

LÄS MER: Playboymodell köpte en egen ö i Mälaren