Robert, 18, dödad av björnen – nu kommer domen mot cheferna

Robert Lindvall, 18, dog i björnattacken i hägnet på Orsa Rovdjurspark i Dalarna i augusti, 2017.

Expressen har tidigare berättat om hur Robert befann sig i hägnet tillsammans med en nederländsk familj.

Familjen – mamma, pappa och två barn – hade bokat en aktivitet som innebar att de skulle få ”lära sig mer om hur det är att jobba med rovdjur och som djurskötare”.

Under aktiviteten skulle hägnet vara fritt från djur, men två björnar hade grävt sig in under ett stängsel och gick till attack.

Familjen lyckades ta sig ur hägnet genom att klättra över ett fem meter högt strömförande stängsel, men inte Robert.

Riskerar fängelse

Enligt åtalet var det ”allmänt känt för personalen och parkledningen att björnarna var grävningsbenägna i hägnen”.

De två cheferna står åtalade för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott, samt för arbetsmiljöbrott innefattande framkallande av fara för annan.

De riskerar upp till 1,5 års fängelse om de fälls.

Roberts föräldrar om sorgen

Roberts föräldrar har berättat om sorgen efter sin son i TV4:s ”Kalla Fakta”.

Mamman fick samtalet om sonens död av polisen.

– Det är inte sant, det är inte sant, det var liksom det, det är inte sant, berättar mamma Malin för TV4.

– Nu är du försiktig, det var det sista jag till honom, det var det sista, och det var han säkert, men det hjälper inte i dag, säger pappan Tony till TV4.