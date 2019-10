De ryska systrarna Krestina, Angelina och Maria Chatjaturjan, 19, 18 och 17 år gamla, växte upp med en pappa som uppges ha våldtagit, torterat, slagit och förgripit sig på dem.

Enligt ryska medier levde flickorna som slavar, där pappa Mikhail Chatjaturjan, 57, betraktade dem som hans egendom och kontrollerade varje steg och andetag de tog, samt hindrade dem från att ha kontakt med mamma.

Men en dag 2018 mördade systrarna sin pappa.

Video avslöjar pappan

Det var en sommarkväll hemma i norra Moskva som pappan sprejade sina döttrar med pepparspray ansiktet.

Orsaken? Han var upprörd. Bostaden var inte tillräckligt välstädad. En efter en fick systrarna motta slag och pepparsprej. Till den grad att den äldsta systern, Krestina, förlorade medvetandet.

När pappan, bedövad av tunga sömntabletter, somnade i sin fåtölj gick Angelina och Maria till attack med kniv och hammare. Pappan gjorde motstånd men inom ett par minuter var han död. Systrarna hade huggigt honom i hjärtat – och polisens tekniker noterade totalt 36 knivhugg.

Efteråt har systrarna erkänt att de dödade sin pappa, i vad de själva beskriver som självförsvar, och två av dem riskerar nu uppemot 20 års fängelse.

Under rättegången har det framkommit att pappan refererade till sina döttrar som ”as”. I en video som pappan själv spelade in kan man höra hur han domderar sina döttrar och slår dem en och en. Det är också, via såväl vittnesmål som teknisk bevisning, klarlagt att han tvingade sina två äldsta döttrar att utföra oralsex på honom, enligt Dagens Nyheter som också har uppmärksammat fallet.

Systrarna har hela tiden hävdat att de agerade i självförsvar och i ett samtal till 112 kan man höra hur Maria, den yngsta systern, hävdar att pappan försökte attackera dem med en kniv. Något som nu uppges vara felaktigt, då pappan ska ha sovit under attacken, vilket systrarna också ska ha erkänt under polisen första videoförhör, skriver Daily mail.

I en videoinspelning från förhöret berättar Maria:

– Han satt i sin fåtölj, i det där hörnet. Jag och Angelina kom bakifrån, hon hade en hammare, jag en kniv. Sedan sa vi: ”Låt oss försöka, ta risken”.

Enligt BBC menar åklagarna att mordet var ren och skär ”hämnd”.

Så gick det till, enligt första förhöret Yngsta systern Maria berättade om händelseförloppet under det första förhöret på brottsplatsen, vilket nu används som bevis under rättegången. – Han satt i sin fåtölj, i det där hörnet. Jag och Angelina kom upp bakifrån, hon hade en hammare, jag en kniv, berättade Maria. Dessförinnan hade Angelina lagat mat åt sin pappa. – Sedan sa vi: ”Låt oss försöka, ta risken”, berättar Angelina, och fortsätter: – Och vi frågade vår äldsta syster, så hon hjälpte oss och sprejade pepparsprej. Jag var på vänster sida, Maria på höger. – Hon högg honom först med kniven. Han vaknade upp. Då slog jag honom med hammaren, två gånger. Han reste sig och frågade ”var är det som pågår?” fortsätter Angelina under videoförhöret. Visa mer Visa mindre

Angelina Chatjaturjan under rättegången i Moskva. Foto: ALEXANDER AVILOV / AP TT NYHETSBYRÅN

Våld i hemmet avkriminaliserades

Fallet är unikt på så vis att det har kastat särskilt starkt ljus på problemet med våld i hemmet i Ryssland.

Ryssland har, till skillnad från många andra länder, inga särskilda lagar för våld i hemmet och för två år sedan avkriminaliserades misshandel i hemmet och förstagångsförbrytare döms nu i stället till böter.

Hundratusentals personer har skrivit under en protestlista, till systrarnas försvar, på nätet och i somras samlades en människor med skyltar om att ”nödvändigt själsförsvar kan inte vara ett brott”. De har även fått stöd av flera kändisar i Ryssland. Systrarnas släktingar har däremot vänt dem ryggen och ifrågasatt deras oskuld.

Frågan har delat den ryska befolkningen i olika läger.

Dagens Nyheter skriver att enligt opinionsinstitutet Levada är det är 41 procent av den ryska befolkningen som tycker att systrarnas handling är försvarlig: 47 procent av kvinnorna och 33 procent av männen.

– Förundersökningen visar att flickorna under lång tid utsattes för våld. De var helt enkelt tvungna att försvara sig själva. Flickorna ska ha skadestånd, inte straff, säger den ryska jämställdhetsaktivisten Aljona Popova till Dagens Nyheter.

Maria Chatjaturjan, den yngsta systern. Foto: ALEXANDER AVILOV / AP TT NYHETSBYRÅN

Trivs bättre i fängelset

Trots att systrarna riskerar 20 års fängelse uppges de vara vid gott mod.

Av den enkla anledningen att de inte längre behöver vara rädda för sin pappa.

– Första dagen vi träffades sa Krestina att hon har det bättre här, i fängelset, jämfört med hur hon hade det hemma. Nu är det åtminstone inte någon som slår dem, förklarar Krestinas advokat Alexei Parshin för nyhetsbyrån AFP.

– Han misshandlade oss sedan vi var 10 år gamla och utnyttjade oss sexuellt sedan vi var 14. Det var jag och min äldre syster som var mest utsatta. Det blev mycket, mycket värre efter att han kastade ut mamma för tre år sedan. Men vi talade inte om det för mamma. Hon hade ändå inte kunnat göra något och hade bara lidit i onödan. När vi hade dödat honom sade hon: ”Varför gjorde ni så? Vi kunde ha hittat på något.” Vi kunde inte ha hittat på något. Det fanns inget annat sätt, säger Angelina till ryska Moskovskij Kosomolets, enligt Dagens Nyheter.