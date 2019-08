Risk för kraftigt åskoväder och regn – i halva Sverige

Under onsdagen och natten till torsdagen drabbades delar av Sverige av kaosväder:

Ett kraftigt åskoväder drog in över landet och hundratals blixtar slog ner.

I Östergötland avlöste brandlarmen varandra – bland annat brann Östgötateatern i centrala Norrköping – och tiotusentals hushåll blev utan el. Även i västra Sverige orsakade ovädret bränder, strömavbrott och tågförseningar.

Regn och åska i mellersta Sverige

Under torsdagen fortsätter ovädret.

– Men det har andra fokusområden. Det var i Västsverige i går och drar sig nu långsamt österut och norrut, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Hon fortsätter:

– Det kommer att släppa i väst under eftermiddagen och sen fokuseras på södra och mellersta Norrland, mellersta och östra Svealand samt nordöstra Götaland. Det är samma väder som förut men det flyttar på sig.

Det kan bli soligt väder i perioder – för att sen vräka ner. Enligt Tora Tomasdottir kommer vädret vara lite ”fram och tillbaka”, med rejäla skyfall tillfälligt och väldiga lokala variationer.

– Det berör allt från Norrköping till Östersund, säger hon.

SMHI larmar om hög värme – och regn

SMHI skriver på sin hemsida:

”Idag väntas kraftigare åskskurar från nordöstra Götaland, över Svealand och in över södra Norrland. Här finns risk utfärdad för lokalt skyfallsliknande regn i samband med åska”.

Myndigheten har larmat om ”risk för stora regnmängder” i stora delar av mellersta Sverige:

Östergötlands län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län samt Jämtlands län.

Samtidigt larmar SMHI om ”höga temperaturer” i Blekinge län, Kalmar län utom Öland, Östergötlands län, Södermanlands län, Stockholm län utom Roslagskusten samt på Gotland.

Svalare väder väntas – men ingen höst

Men det kommer att bli något svalare efter torsdagen.

– Det har varit väldigt varmt de senaste dagarna. Nu trycker kallare luft in från väster och det trycket ger skurar. Det är ett tecken på att kallare luft tar över. Det kommer inte bli höstkallt men temperaturen kommer sänkas någon grad, säger Tora Tomasdottir.

Under fredagen väntas skurar i området kring Tornedalen – som har riktigt fint sommarväder under torsdagen – men i övrigt inleds helgen ”hyfsat soligt”.

– Det blir inte strålande sol utan tunna molnslöjor med 18 till 23 grader i söder och 16 till 21 grader i norr.

Lördagen börjar ungefär likadant, men under dagen drar skurar in över västra Svealand och Norrland, enligt Storm. I övrigt håller det relativt varma vädret i sig även då – för att sen förämras med fler skurar under söndagen.

– Det kan bli lite varannan dag nu. Men den riktiga höstkylan ser ut att dröja, säger Tora Tomasdottir.

