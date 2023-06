Trafikverket varnar för den stora avstängningen med start i dag, 12 juni och en vecka framåt.

Flera omfattande banarbeten påverkar Kust till kustbanan som sträcker sig från Göteborg mot Kalmar och Karlskrona. Även södra stambanan, som går mellan Stockholm och Malmö, påverkas.

Totaltopp på delar av sträckorna

Det är spår, växlar och kontaktledningar som ska bytas ut, vilket kommer att innebära totalstopp på delar av sträckorna.

Arbetena genomförs på sträckan mellan Norrköping och Hässleholm (Södra stambanan) och mellan Alvesta och Värnamo (Kust till kust-banan) men påverkar hela banorna.

Bussar ersätter vissa av sträckorna. Resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade via sina tågbolag hur deras resa påverkas.

Under tiden som banarbetet pågår påverkas framför allt tågtrafiken som går Kalmar–Nybro–Emmaboda–Växjö–Alvesta-Göteborg. Där ställs samtliga Öresundståg och SJ-regionaltåg in under tiden.

Biljetter i Öresundstågen kommer vara giltiga för resor med Krösatågen 12-18 juni.

Arbeten hela sommaren

I nästa vecka blir det västkustbanan som stängs av. Den kommer att vara avstängd från den 19 juni fram till den 21 augusti. Och arbeten med Västlänken gör att ingen tågtrafik går mellan Mölndal och Göteborg under hela sommaren.

Sedan tidigare har rapporterats att samtliga SJ-tåg mellan Göteborg och Malmö ställs in i sommar, mellan den 19 juni och 20 augusti, på grund av personalbrist och banarbete.

Trafikverket har samlat information om alla sommarens upprustningar här.