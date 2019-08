• Utjämningssystemet i Sverige finns till för att ge kommuner och landsting ”likvärdiga ekonomiska förutsättningar”. Det innebär att pengar omfördelas från rikare till fattigare kommuner och landsting. Det gör att den ibland kallas ”Robin Hood-skatten”.

• Systemet består i dag av fem delar:

Inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost. Det är kostnadsutjämningen regeringen vill göra om.

• I och med regeringens förslag kommer omfördelningen inom kostnadssystemet att öka – både för kommuner och landsting. Enligt Socialdemokraterna från totalt 9,7 miljarder kronor till 11,5 miljarder kronor.

Ökningen för landstingen blir från 2,2 miljarder kronor till 3 miljarder.

• I det nya utjämningssystemet ska man ta större hänsyn till gles bebyggelse, men också till faktorer som kort utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa.

• Siffror från Socialdemokraterna visar att en mindre stad eller landsbygdskommun som i dag får cirka 1 000 kronor per invånare kan få nästan dubbelt så mycket pengar: 1 900 kronor per invånare. En större stad och kommuner i närheten som får närmare 600 kronor per invånare beräknas kunna få drygt 800 kronor per invånare, medan storstäder och storstadsnära kommuner som får drygt 1 000 kronor per invånare väntas få drygt 800 i stället.

Källa: SKL, Socialdemokraterna