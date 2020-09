Edward Riedl har sedan 2010 suttit i riksdagen för Moderaterna i Västerbotten. Han är ordinarie ledamot i Finansutskottet och i OSSE-delegationen, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Han har även en rad suppleant-uppdrag, bland annat i Justitieutskottet, Civilutskottet och Arbetsmarknadsutskottet.

Edward Riedl: ”På vägen blev jag tagen för fortkörning”

Under måndagsmorgonen stoppades han av polisen för fortkörning.

”Tidigt imorse for jag som vanligt från Umeå på väg till ännu en riksdagsvecka i Stockholm. På vägen blev jag tagen för fortkörning och kommer nu under två månader få klara mig utan att köra bil”, skriver han i ett inlägg på sin Facebooksida under måndagskvällen.

Proceduren gick snabbt. Och nu kommer riksdagsledamoten byta bilen mot flyg.

”Jag erkände direkt på plats. Det finns inga ursäkter. Jag körde 147 km/h på 110-väg. Nu får jag i två månader flyga till och från riksdagen”, skriver Edward Riedl.

Edward Riedl: ”Men jag är också mänsklig”

Västerbottens-Kuriren, VK, har varit i kontakt med Riedl och frågat hur han ser på händelsen.

– Det finns inga ursäkter. Det är inte roligt, man vet att man gör fel. Men jag är också mänsklig och nu får jag sota för det, säger Edward Riedl till VK.