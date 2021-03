Restriktioner följs inte – FHM anklagas: Otydliga

”Max 1 person/bord”. På fiket Panini Internazionale i Gallerian i Stockholm är budskapet upptryckt på små skyltar. Tillsammans med de mindre kaféerna i mittgången har butikschefen Punchy Sihaambai ställt i ordning sittplatserna för gästerna så att man bara kan sitta ensam.

– Det är en konstig regel, det är ju ingen skillnad på om man äter på en restaurang i en galleria eller utanför. Men för oss mindre ställen här i Gallerian har regelverket varit ganska tydligt. Men jag vet att det varit svårare för de som har större restauranger, säger hon.

Ett stenkast bort ringlar en kö utan trängsel med sällskap ut från restaurangen Regeringsgatan 21. Här sitter upp till fyra lunchgäster vid samma bord. Restaurangen har i samråd med centrumledningen gått igenom Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och kommit fram till att man inte berörs av regeln om att restauranggäster i gallerior måste sitta ensamma.

– Vi har en entré ut mot gatan, men jag tycker att reglerna är långt ifrån tydliga, säger Daniel Malmros, delägare.

Folkhälsomyndighetens besked Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning. För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.

”Behöver tydligare riktlinjer”

Han får medhåll från Frida Birgersson, restaurangchef på Il Molo, som tillåter fyra gäster per bord. Det efter att de betraktat den egna entrén in mot Gallerian som tillräcklig för att kunna undantas från regeln om en person per bord.

– Vi behöver tydligare riktlinjer för att vi ska kunna vara tydligare gentemot våra gäster, säger hon.

För gästerna tillika äkta makarna Meri och Jamshid Karimi är regeln om att sitta ensam obegriplig.

– Vi har bott ihop i 15 år, att vi går ut och fikar med varandra spelar ingen roll, säger Meri.

Fikagästerna Jamshid och Meri Karimi tycker att den nya regeln är obegriplig. Foto: SVEN LINDWALL

Jamshid instämmer:

– Det här är inte en bra lösning, säger han och konstaterar att han är betydligt mer orolig när han rört sig i kollektivtrafiken.

– Mina händer är snart alkoholister på grund av all handsprit.

”Känns tryggt”

Intill paret finns en trappa med sittplatser som är helt avspärrad. Trots de indragna sittplatserna är det luftigt på serveringsställena i Gallerian. Hildegard Henriksson sitter med flera meters avstånd till övriga gäster. Hon har ätit semla på Vete-katten och är inte orolig för trängseln i gallerior.

– Jag har rört mig på stan med förstånd, och det känns tryggt, säger hon.

Kort därpå kommer Folkhälsomyndigheten ut med ett förtydligande, där de skriver att reglerna berör alla restauranger ”som inte endast kan nås genom egna entréer”.

Hildegard Henriksson är inte rädd för att äta ute på stan under pandemin. Foto: SVEN LINDWALL

På tisdagens pressträff får statsepidemiolog Anders Tegnell flera frågor om tydligheten i myndighetens föreskrifter.

– Jag tycker det där är tydligt. Då får man ha dörren stängd in mot gallerian. Det är den ingången som vi är oroliga för, säger statsepidemiolog Anders Tegnell och fortsätter:

– Har en restaurang en dörr som man kan stänga mot gallerian, så fungerar man som vilken restaurang som helst. Det tycker jag inte är otydligt.

För Gallerians ägare har den senaste regelförändringen inneburit ett intensivt arbete, även om det är de enskilda restaurangerna som ansvarar för att restriktionerna efterlevs.

”Det är vår högsta prioritet att våra handelsplatser ska förbli säkra för våra besökare och vi kommer att fortsätta arbeta för att riktlinjerna ska efterlevas.”, skriver Erik Nylund, teknisk chef, AMF Fastigheter, i en kommentar.

”Vi har fått många frågor”

Mia Lindström, jurist på länsstyrelsen i Stockholm och delaktig i gruppen som ska vägleda kommunerna i hur den nya lagen ska tolkas, har förståelse för att krögare haft svårigheter att tolka den nya regeln:

– Vi har fått många frågor från kommuner i hur man ska se på saken. vi har svarat på så mycket vi har kunnat och nu har det klarnat, säger hon.

Delägaren Daniel Malmros på Regeringsgatan 21 är kritisk till otydligheten kring vad som gällt inför den nya regeln. Foto: SVEN LINDWALL

I butiksfönstret intill krogen Regeringsgatan 21 står en skyltdocka med munskydd. I restaurangen gör man sig nu redo för att anpassa sig på nytt efter förtydligandet. Restaurangen kan släppa in sina gäster från en dörr från gatan, men ägaren Daniel Malmros är inte övertygad om att åtgärden gör någon större skillnad.

– Det låter rätt dumt, att man som gäst måste gå ut för att sedan komma in genom en dörr om man vill sitta fyra ihop. Det känns som en fem i tolv-regel som inte är särskilt klar.

