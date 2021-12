Reskaoset fortsätter: ”Kan ta sex månader”

Sedan i fredags har omkring 11 000 flyg ställts in globalt, och ytterligare tiotusentals har försenats, enligt data från Flightaware, rapporterar The Guardian. Under tisdagen ställs ytterligare 1 889 flyg in över hela världen.

När coronapandemin kom uppmuntrade flygbolagen och flygplatserna sina anställda att sluta. Många följde uppmaningen – och har inte kommit tillbaka.

Nu bidrar personalbristen hos flygbolagen till det globala flygkaoset, hävdar en del analytiker.

Enligt TT konstaterade den internationella flygorganisationen IATA i november att bristen skulle leda till problem. Monika Mejstrikova, chef för markdelen hos IATA, konstaterade att personal som lämnat branschen inte kommer tillbaka.

– Att rekrytera, utbilda och ackreditera ny personal kan ta uppemot sex månader. Så det är kritiskt att vi behåller nuvarande personal och hittar mer effektiva sätt att få ombord ny personal, sade hon till organisationens sajt.

”Ett uppdämt resebehov”

Dagen före julafton och på julafton ställde SAS in ett 60-tal flyg från skandinaviska flygplatser. Även under gårdagen ställdes tre avgångar in.

Inför nyårshelgen finns än så länge inga indikationer på att fler flyg kommer ställas in, enligt SAS.

På SAS varslades nästan hälften av personalstyrkan i samband med pandemin, men enligt Freja Annamatz, presschef, har det inget samband med julens inställda flyg.

– Vi har ingen generell personalbrist nu utan det vi ser är en effekt av pandemin, ett ansträngt läge på grund av ökad sjukfrånvaro, säger hon.

Freja Annamatz menar att det finns ett uppdämt resebehov, men trots det tror man att det kommer ta tid tills resandet återgår till tidigare nivåer.

– Vi har ju under pandemin precis som andra flygbolag påverkats enormt med väldigt lite flygningar. Under hösten har trafiken ökat, men inte som innan pandemin, även om det varit en trafikintensiv period under julen så är vi inte alls på samma nivåer än. Återhämtningen kommer att ta länge tid, säger hon.

SJ: Samma läge åtminstone några veckor framöver

Under julhelgen har SJ haft stora problem med inställda och försenade tåg, och räknar med minst 30 inställda avgångar per dag fram till nyår på grund av personalbrist.

Tobbe Lundell, presschef på SJ, säger att problemen inte kommer att försvinna efter julhelgen. Läget kommer fortsätta under åtminstone några veckor framöver och SJ ställer redan nu in tågen inför kommande veckor.

– Det är det som är tanken. Vi håller i det för att skapa så mycket stabilitet som möjligt, säger Tobbe Lundell.

