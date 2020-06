Det var i mitten på maj som Stefan Löfven ändrade reserestriktionerna i Sverige. Från att Folkhälsomyndigheten avrått från alla icke nödvändiga resor inom Sverige, valde statsministern att tillåta bilresor, inom en till två timmar.

Nu slopas reserestriktionerna, vilket DN och Expressen kunde berätta tidigare under torsdagen.

Statsminister Stefan Löfven (S) bekräftar uppgifterna vid en pressträff. Det nya beskedet innebär att symtomfria personer bedöms kunna resa fritt i Sverige från lördag den 13 juni, med motiveringen att belastningen på vården har minskat.

– Det här är så länge människor tar ansvar och följer råd om social distansering. Men också att berörda myndigheter och kommuner vidta åtgärder för att smittspridningen inte ska öka.

– Beskedet innebär inte att faran är över och att livet blir som vanligt. Andra restriktioner ligger kvar, säger Stefan Löfven.

”Vi ser mycket positivt på att reserestriktionerna nu hävs”

Visita, branschförening för besöksnäringen, tar emot beslutet med lättnad.

– Jag ser det som mycket glädjande. Vi är i ett väldigt svårt läge och det kommer inte förändras enbart på grund av detta. Men så illa som det är inom besöksnäringen just nu så är det klart att vi tar varje litet glädjeämne i taget. Så det här var ett glädjande besked i en extremt svår tid, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

Vilken skillnad kan det här göra?

– För dem som har stora intäkter under sommaren kan det rädda väldigt många jobb och företag att vi nu kan få ut gäster. Vi har redan oerhört stora frågetecken kring all typ av utländsk turism, så att svensken nu kan börja få röra sig ett säkert sätt över Sverige kommer kunna hjälpa till att rädda många företag och jobb. Med det sagt så är det ett väldigt svårt läge och vi kommer ha behov av stöd under en lång tid framöver, säger Jonas Siljhammar.

Beskedet välkomnas av Stockholms Handelskammare:

– Det skapar förutsättningar för besöksnäringen att åtminstone locka inhemska turister, vilket är väldigt viktigt. Samtidigt så kvarstår problemet med att maj månad också varit väldigt svag och inte täcks av regeringens omställningsstöd. Därför vore det klokt att förlänga det stödet för ytterligare en tid, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd, i ett uttalande.

”Försiktighet som ledord”

Bland de restriktioner som ligger fast nämns besöksförbud på äldreboenden och förbud mot sammankomster på över 50 personer.

– Varenda resa i sommar ska göras med försiktighet som ledord. Varje människa som tillhör riskgrupp ska fortfarande skyddas. Om kurvan över svårt sjuka vänder uppåt igen så kommer nya restriktioner. Så alla behöver vara inställda på att vardagen fortsätter vara annorlunda. Alla behöver härda ut i lite till, säger Stefan Löfven.

Om demonstrationerna på Sergels torg under onsdagen säger statsministern:

– Jag förstår mycket väl att människor vill ge uttryck för detta. Vi är samtidigt inne i en pandemi som har krävt över 4 000 människors liv. När vi nu funderar på att göra tillvaron lättare så tycker jag vi alla har en skyldighet att fundera: ”Är det här det rätta att göra nu?” Om man nu samlas som i går, långt över 50 personer, har man då tagit sitt eget ansvar?

– Varför inte göra det virtuellt eller göra det på andra sätt? Vi måste alla ta ansvar. Demonstrera – men varför inte hitta andra sätt än att samlas så många människor?

Gotland får särskilt stöd

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson betonar vikten av att fortsätta hålla avstånd, och att kollektivtrafikens operatörer har ett stort ansvar för att undvika trängsel på bussar och tåg.

– Om inte detta sker så får vi problem med sommarturismen. Det behövs också en utökad kommunikation till detta som ritkar sig både till resande och fastboende. Det kan också vara aktuellt på flera språk. Det behövs också riktlinjer och råd som berör sommaraktiviteter, säger han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell konstaterade tidigare på torsdagen att smittspridningen ökar i Västra Götaland. Trots det säger Johan Carlson att det inte går att begränsa reserestriktionerna till särskilda regioner. Gotland kommer att få särskild uppbackning av myndigheterna, enligt generaldirektören.

– Det är väldigt svårt att undanta vissa regioner för in- och utresa. Det skulle innebära helt andra typer av kontroller. Vi har sett det som en helhet. Hade vi sett väldigt stora skillnader i regionerna då hade alternativet nog varit att inte öppna.

Hotell- och restaurangfacket positiva

Om utvecklingen går åt fel håll så kommer regeringen åter skärpa reserestriktionerna, meddelar socialminister Lena Hallengren (S).

– Ni som ger er ut och reser behöver ta ansvar. Trängsel är inte acceptabelt. Resande ska inte genomföras vid sjukdom. Du som har symtom och planerar en resa behöver innan du lämnar din region ta ett personligt ansvar och testa dig för covid-19. Vi påverkar alla hur smittspridningen utvecklas, säger Lena Hallengren.

Beslutet påverkas semesterplanerna för många svenskar, men kan också ha stor betydelse för exempelvis idrottsrörelsen och många andra branscher.

Speciellt kanske hotell- och restauranganställda som drabbats hårt under coronakrisen.

Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det här beslutet välkomnas från vår sida. Båda att vi får i gång mer verksamhet i vår näring och att våra medlemmar på grund av detta troligtvis kommer få mer arbete. Det är ju stora delar av branschen som står väldigt still i dag, säger Malin Ackholt, förbundsordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Ackholt fortsätter:

– Det är viktigt att man har möjlighet till det här resandet på ett tryggt och säkert sätt. Även när det gäller arbetsmiljön, att den fortfarande är trygg och säker för våra medlemmar som möter kunder och gäster på olika sätt.

