Reporterns mamma var ombud för islamisten

I mitten av februari 2020, två månader efter att Sveriges Radio publicerat en lång intervju med Raad Al-Duhan som dömts till utvisning på grund av att han anses vara ett säkerhetshot, fick Mikael Damberg och Morgan Johansson ett brev från en kvinna som ifrågasätter beslutet att utvisa de sex påstådda islamisterna enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

Kvinnan anser att hanteringen är rättsosäker bland annat eftersom det saknas partsinsyn. Hon skriver också att Säpo gjort misstag förut och antyder att så kan vara fallet även nu.

Skrev brev till regeringen

”Vi som levt i Sverige länge vet att fel har begåtts även av Säkerhetspolisen. Själv minns jag en hantverkare i Blekinge som bedömdes vara en säkerhetsrisk för att han delat ut flygblad för KFMLr, två egyptier som utvisades till sitt hemland med diplomatiska garantier, men trots detta blev torterade och i efterhand inte bedömdes vara skyldiga till det vi lade dem till last, en ung flykting i Norrbotten som Säkerhetspolisen först grep under dramatiska former och sedan släppte, för att nämna några fall”.

Brevskrivaren, som betonar att hon är uppvuxen i den socialdemokratiska rörelsen, hänvisar till de granskningar som gjorts av Sveriges Radio, men det som inte framgår är att reportern bakom inslagen är hennes egen dotter som ett halvår senare fick sluta på Ekot eftersom det uppdagats att hon har en privat relation med Raad Al-Duhan.

– Så fort jag fick kännedom om den här situationen i september 2020 vidtog jag åtgärder, säger Ekots chef Klas Wolf-Watz.

Mamman var ombud för Raad Al-Duhan

Hur han fick kännedom om reporterns relation med Raad Al-Duhan vill han inte gå in på, men kvinnan ska självmant ha valt att sluta på Sveriges Radio kort därefter.

Vid samma tidpunkt flyttade Raad Al-Duhan från Gävle till Stockholm där han är skriven hos reporterns mor. Hon har därefter varit hans juridiska ombud i förvaltningsrätten i ärenden om försörjningsstöd och har också lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen gällande Säkerhetspolisens svar på en fråga om anmälningsplikt för utvisningshotade under tider med Coronaviruset.

I en av domarna hos förvaltningsrätten, där reporterns mor var Raad Al-Duhans ombud, konstateras att Al-Duhan bor hemma hos sitt ombud, hennes vänner och barn.

Expressen har förgäves sökt reportern och hennes mamma.