Cynthia Nixon utmanar makteliten i New York

Det är fredag eftermiddag, mitten på juli och exakt två månader till val. Ett knappt trettiotal åhörare har samlats nere vid vattnet i den lilla staden Peekskill norr om New York i väntan på Cynthia Nixon. Uppstickaren från vänsterkanten som utmanar den sittande guvernören Andrew Cuomo om demokraternas nominering.

I vanliga fall väcker väljarmöten inför höstens primärval, där kandidaterna tas fram till guvernörsvalet, inte mycket uppmärksamhet men med Cynthia Nixon är det annorlunda och flera tv-team är på plats.

I New York är hon närmast en ikon, för alltid förknippad med tv-serien ”Sex and the City” och rollen som den karriärdrivna och lätt syniska advokaten ”Miranda Hobbes”. När hon först meddelade att hon skulle ställa upp i valet trendade både hennes riktiga namn och ”Miranda” på Twitter och USA Today presenterade nyheten med rubriken ”OMG! That is SO Miranda”.

Fick enorm spridning

En av åhörarna i Peekskill kallar det ”a blessing and a curse”. Tack vare serien når hennes budskap ut. När Trump valde den konservativa domaren Brett Kavanaugh till Högsta domstolen protesterade Cynthia Nixon på Union Square i New York. I handen hade hon en stålgalge – för att påminna om alternativet till lagliga aborter – och berättade att hennes mamma genomförde en illegal abort på 1960-talet innan aborter blev lagliga i USA.

– Hon ville att jag skulle känna till hennes historia så att jag fullt ut kan uppskatta värdet av rätten till reproduktionsfrihet, säger Cynthia Nixon i ett klipp som snabbt fick spridning på sociala medier.

New Yorks nuvanande guvernör Andrew Cuomo kampanjar för en tredje mandatperiod. Foto: EVAN AGOSTINI / AP TT NYHETSBYRÅN

På samma gång har många svårt att ta henne på allvar. Även guvernör Andrew Cuomo, som kampanjar för en tredje mandatperiod, försöker avfärda Cynthia Nixon som en kändis.

– Ett känt namn är relevant när det har någon koppling till det personen försöker uppnå, sa han nyligen i en intervju och tillade:

– Men om det bara är ett namn hoppas jag att Brad Pitt, Angelina Jolie och Billy Joel inte ger sig in i racet.

Misstag att räkna bort Nixon

Men att räkna bort Cynthia Nixon är ett misstag, menar andra. För det första: se bara på president Trump och hans oväntade succé. För det andra: Cynthia Nixon har varit aktivist i många år och engagerat sig i HBTQ-frågor, rätten till utbildning, reglerade hyror och mot rasism. 2008 drog hon i gång protester för att rädda en kommunal skola i sitt exklusiva område på Manhattans Upper West Side. Skolan hade en hög andelen svarta elever och låg bredvid en dyr privatskola som enligt Cynthia Nixon blev ”allt mer vit och allt mer välbärgad”.

Ett knappt trettiotal åhörare har samlats i Peekskill norr om New York för att lyssna på Cynthia Nixon. Foto: Anne-Sofie Näslund

Under talet i Peekskill är hennes skådespelarkarriär nedtonad och hon nämner bara i förbifarten att hon började skådespela som 12-åring för att tjäna ihop pengar till college. I stället är fokus på invånarna i Peekskill och deras kamp för att stoppa en naturgasledning nära kärnkraftverket Indian Point.

– Jag är så stolt över att stå här med folket från Peekskill som har kämpat så enträget för sitt samhälle, och som mot alla odds när New York visar motståndskraft och ovilja jobbar varje dag för att skapa en hälsosammare, säkrare och rättvisare delstat, säger hon.

Hennes ord möts av jubel, särskilt när hon lovar att stänga gasledningen så fort hon blivit guvernör.

LÄS ÄVEN: Sarah Jessica Parker slår tillbaka – efter Kim Cattralls ord

Tydlig spridning

De senaste opinionssiffrorna visar att Cynthia Nixon ligger under med hela 35 procentenheter, men liberala röster tror ändå att hon kan hinna ikapp. Splittringen inom demokraterna som blev tydlig inför presidentvalet 2016 syns även på delstatsnivå med en stark falang som drar partiet åt vänster. Det märktes inte minst när den 28-åriga, progressiva uppstickaren Alexandria Ocasio-Cortez i somras chockade alla genom att konkurrera ut den väletablerade kongressledamoten Joseph Crowley från New York – ivrigt påhejad av Cynthia Nixon och Bernie Sanders.

Om Alexandria Ocasio-Cortez och Cynthia Nixon är som Bernie Sanders – progressiva utmanare från vänster med engagerade väljare – är den sittande guvernören Andrew Cuomo mer som Hillary Clinton – en del av etablissemanget med uppenbara svårigheter att väcka kämpaglöden hos sina väljare.

”Älskar människorna här”

Cynthia Nixon säger till Expressen att det här är en chans hon inte kan missa.

– Jag ställer upp i valet för att jag älskar New York State och för att jag älskar människorna här och just nu har vi har en otrolig potential för progressiv förändring.

Hon beskriver motståndskraften som vuxit fram efter att Trump vann valet som den största förändringen hon någonsin upplevt i USA.

– Det handlar inte bara om att bekämpa Trumps agenda utan om att ge riktig skydd och stöd till New Yorkers, speciellt arbetsklassen som blivit obefintlig för vår guvernör. Cuomos huvudsakliga jobb verkar vara att minska skatterna för stora företag och de rikaste, och bryta ner vår infrastruktur. New Yorkers förtjänar bättre än så, säger hon.

– Vi befinner oss in en fruktansvärd tid av vårt lands historia, men om vi hanterar situationen rätt har vi en otrolig möjlighet. Men utan en progressiv guvernör kommer den chansen gå förlorad. Vi måste fånga det här ögonblicket, för New York och USA.

”Vi måste hitta ett bättre sätt att distribuera välstånd för alla människor”, säger Cynthia Nixon.

Sedan några veckor tillbaka kallar hon sig ”demokratisk socialist”. Det är inte oproblematiskt i ett land som USA, men heller inte omöjligt. Inte efter Bernie Sanders.

– Jag håller med Martin Luther King att man kan kalla det ”demokrati” eller ”demokratisk socialism”. Det betyder bara att vi måste hitta ett bättre sätt att distribuera välstånd för alla människor.

I Cynthia Nixons ögon är Coumo ingen riktig demokrat, åtminstone inte som hon trodde när hon tidigare röstat på honom.

– Jag har en god chans eftersom jag ställer upp i ett demokratiskt primärval – och faktiskt är demokrat, säger hon.

TEST: Vem av tjejerna i Sex and the city är du mest lik?

Skärpte vapenlagar

Andrew Cuomo räknas visserligen som en av New Yorks mest progressiva guvernörer någonsin. Han drev igenom samkönade äktenskap långt innan det var lagligt överallt, han skärpte New Yorks vapenlagar efter masskjutningen i Sandy Hook och har slagits för landets högsta minimilöner och betald föräldraledighet. Men han kämpar ändå i viss motvind. Kritiken handlar bland annat om stora problem med New Yorks tunnelbanesystem där guvernören dessutom utser styrelsemedlemmar till MTA som sköter driften. Kopplingarna till stora företag är en annan återkommande invändning som Cynthia Nixon gärna påminner om. I en Facebookkampanj kräver hon till exempel att Cuomo lämnar tillbaka de 570 000 kronor som Donald Trump totalt donerade till Cuomos kampanjer mellan 2001 och 2009 då han först försökte bli guvernör och senare statsåklagare. Guvernören har lugnt svarat att han tänker fortsätta vara ”djupt kritisk” till Trump – men behålla pengarna.

– Vilket skitsnack. Det där duger inte, säger en av Cynthia Nixons kampanjarbetare.

Cynthia Nixon, tredje från vänster, blev känd över hela världen för rollen som ”Miranda” i ”Sex and the City”.

Hon delar ut klistermärken på ett kafé där Cynthia Nixon ska hålla dagens andra tal och berättar att hon tidigare röstat på Cuomo, men fick nog av oinfriade löften. Skämtsamt jämför hon honom med en före detta pojkvän.

– Han lovade och lovade men till slut insåg jag att jag aldrig skulle få någon ring på fingret – och började se mig om efter andra. Cynthia tror jag att kommer få saker gjorda. Kvinnor är bättre på det sättet.

Enkät: Varför stöttar du Cynthia Nixon?

Robert Rendo, 54, lärare, Ossining, New York:

– Jag vill ha en guvernör som är mer vänster än Andrew Cuomo. Cynthia Nixpn står upp för kommunala skolor och allmän sjukvård och är emot korruption som vi har sett alldeles för mycket av i New York. Hon representerar vanliga människor. För mig spelar det ingen roll att hon är känd, det var Ronald Reagan också.

Laura Myerson, 72, pensionär, Cortlandt Manor, New York:

– Hon påminner mig om Bernie Sanders. Hon är emot korruption, kämpar för reglerade hyror, att fler ska ha råd att studera och så vill hon legalisera marijuana. För mig står hon för jämställdhet – till skillnad från Andrew Cuomo.

Juli Alpern, 26, arbetslös, Peekskill, New York:

– Jag kommer rösta på Cynthia för att hon är den mest progressiva kandidaten och för att hon kämpar mot rasism. Jag sa precis till henne att det är en fråga som alltid engagerat mig och min familj också. Hon känns så genuin att jag nästan började gråta.

4 punkter – detta vill Cynthia Nixon göra som guvernör • Få ordning på New Yorks tunnelbana. Cynthia Nixon säger att hon tröttnat på förseningar, signalfel och brist på hissar – och att sittande guvernören Andrew Cuomo inte lyckats åtgärda problemen på åtta år. • Få ner antalet unga svarta som hamnar i fängelse direkt efter skolan. Första steget enligt Cynthia Nixon: att stoppa det ”rasistiska kriget mot droger” och att legalisera marijuana som i oproportionerlig stor utsträckning svarta, men inte vita, döms för. • Införa ett hyresprogram som enligt Cynthia Nixon ska ge fler människor rätt till reglerade hyror, minska risken för vräkningar och minska antalet hemlösa. • Göra New York till en delstat med 100 procent förnybar energi innan 2050. Visa mer Visa mindre