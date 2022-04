Det var i helgen som Tingstadstunneln och E6 mellan Olskroken och Ringön stängdes för den pågående renoveringen av tunneln. En renovering som kommer att fortsätta i drygt ett år – fram till oktober 2023.

Redan 2009 upptäcktes de problem som nu måste åtgärdas i tunneln för att uppdatera den till dagens moderna standard.

Hur påverkas då trafiken? Första testet blev på måndagsmorgonen – då stod morgontrafiken på E6 still under långa perioder.

Och så kan det komma att fortsätta, enligt Trafik Göteborg.

– Det kommer att bli köer och längre restider. Om man tittar på analyserna så blir köerna som värst klockan 7-9 och 15-17 på vardagar och klockan 11-14 på helger och därför bör man undvika dessa tider, säger Robin Holmér som är analytiker på Trafik Göteborg, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Man kan också se att en resa som i dag tar 30 minuter genom Göteborg i rusningstid kan ta upp till dubbelt så lång tid under renoveringen.

Så här kan du åka via Marieholmstunneln när Tingstadstunneln stängt. Foto: Trafikverket Västerleden och Söderleden är andra alternativa vägar för den som ska åka norrut från centrala Göteborg. Foto: Trafikverket

”Välj andra färdsätt”

Under renoveringen är tanken att trafiken till Hisingen ska ledas om via Söder- och Västerleden samt Hisingsleden och Norrleden via Älvsborgsbron.

Åker man från centrala Göteborg hänvisas man till Marieholmstunneln via Torpamotet längs E20 – men medskicket är att just den vägen kommer att innebära långa köer.

Trafikverket har sedan tidigare uppmanat göteborgarna att se över sina färdsätt framöver.

”Kanske kan man färdas på andra sätt än med bil? De som väljer att åka kollektivt håller sig uppdaterade om sin resa i appen Västtrafik To Go. Vissa busslinjer har eller kommer att få ändrade körvägar i och med renoveringen – information om hur de kör istället finns på vasttrafik.se/tingstadstunneln.”

Under måndagsmorgonen påverkades trafiken, i norrgående riktning, även av en krock mellan två bilar vid Ullevimotet och Olskroksmotet. Räddningstjänsten fanns kvar vid 07.30-tiden vilket påverkade trafiken ytterligare och möjligen gav en extra hård bild av den kommande situationen.

Tingstadstunneln Tingstadstunneln är en så kallad sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland, via E6. Tunneln består av två rör med tre filer i varje riktning och är 455 meter lång. Tingstadstunneln utgör också en del i den viktiga motorvägen mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg. Varje dag passerar 125 000 fordon Tingstadstunneln. Visa mer

Tekniken i tunneln behöver uppdateras, slår Trafikverket fast. Foto: ROBIN ARON

Belysningen ska bytas ut – bland annat

Arbetet med Tingstadstunneln syftar främst till att förlänga livslängden på tunneln. Tekniken behöver uppdateras till dagens standard och upprustningen är både in- och utvändigt.

Den 455 meter långa tunneln, under Göta älv, öppnade 1968 och tar omkring 125 000 fordon varje dygn. Det har orsakat slitage som behöver repareras och åtgärdas.

Även belysningen i tunneln och ventilationssystemet ska bytas ut i tunneln som även ska få ett nytt brandskyddssystem, samt ett system som renar dagvatten som samlas i tunneln.

Behovet av renoveringen upptäcktes redan 2009 men kan nu genomföras eftersom Marieholmstunneln öppnat för trafik.