Årets hittills högsta temperatur uppmättes till 27,4 grader i Gladhammar, Västerviks kommun, den 5 juni.

Nu kan ett nytt rekord vara i sikte.

De närmsta dagarna passerar fronter och det kan vara lättare regn framför allt i Norrland. Därefter, lagom till midsommarafton, drar ett högtryck in av varm luft med sydliga vindar.

– Det blir riktigt varm framför allt i Götaland och östra Svealand, även delvis i södra Norrland som kommer få högsommartemperaturer, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Över mellersta Norrland är det svalare luft och det kan även vara mer moln i norr, men trots detta kan temperaturer landa på runt 25 grader i Umeåområdet.

– Det kommer också vara uppehåll i nästan hela landet förutom i Norrbottensfjället där det kan komma en lokal regnskur.

Som varmast kan det bli i östra Svealand och upp mot Gävleområdet – omkring 30 grader på midsommarafton.

– Högtrycket ser ut att hålla i sig under helgen och det kan bli ännu varmare på söndagen. Även i början på nästa vecka blir det varmt, men då kommer också lite mer skurar som drar in västerifrån med åska, säger Per Holmberg.

Ovanligt höga temperaturer – men ingen torka

Enligt Holmberg är det ovanligt att det bli så pass höga temperaturer som nu väntas i midsommar, men som tur är har det kommit mycket regn i juni, vilket minkar risken för torka.

– Högtrycket ser inte heller ut att vara något väldigt bestående, så jag skulle uppmana alla att passa på att njuta av solen och inte tvivla på att ha sillunchen utomhus. Om man inte befinner sig i Norrbottensfjället då.

