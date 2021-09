Rekordstor ökning av svenskars alkoholköp

När pandemin slog till blev restaurangmiddagarna och utekvällarna radikalt färre. Det syns tydligt i svenskarnas köpstatistik.

Totalt ökade alkoholförsäljningen med 13 procent, vilket är den största uppgången under 2000-talet. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Ökningen förklaras främst av ökad konsumtion. Priserna steg med 1,2 procent under förra året, medan den sålda volymen steg med 11,7 procent, säger Daniel Wester, statistiker på SCB i ett pressmeddelande.

Sprit ökar mest

Sprit var den kategori som ökade allra mest – med 21 procent. Därefter kommer öl (13 procent) och vin (11 procent).

Men huruvida svenskarna faktiskt också druckit mer alkohol än ett vanligt år går inte riktigt att säga. Det är försäljningen det handlar om.

– I vanliga fall ger statistiken om alkoholförsäljningen inte hela bilden av den faktiska förbrukningen av alkohol i Sverige eftersom en betydande andel köps utanför Systembolaget, via gränshandel och illegal handel. Men under pandemin antas de köpen ha minskat radikalt, säger Daniel Wester och tillägger att restaurangernas begränsade öppettider så klart också kan ha spelat in.

Mer godis än frukt

Även när det gäller mat är ökningen från 2019 till 2020 den största på hela 2000-talet. Försäljningen av frukt ökade mer än den av godis – men fortfarande lägger svenskarna mer pengar på sötsaker än frukt och grönt.

Närmare bestämt 45 kronor i veckan per person, att jämföra med 31 kronor för frukt och grönsaker.

