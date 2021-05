Rekordökningen: Allt fler tog del av medier

I flera år har medieanvändandet i Sverige legat på runt sex timmar om dagen. Under 2020 ökade det med en timme, visar rapporten Mediebarometern 2020. Medieanalytikern Ulrika Facht berättar att det är en rejäl ökning jämfört med vad man brukar se. En trolig orsak är coronapandemin.

– Vi kan inte härleda exakt till att det beror på det, men det är vår slutsats, säger Facht.

Medieanvändandet är en sammanställning av all tid som läggs på medier som musik, tv-tittande och tidningsläsande.

Konsumtionen av nyheter ökade även under 2020 och en vanlig dag tog 52 procent av svenskarna mellan 9 och 79 år del av nyheter via SVT, en ökning med 6 procentenheter. Även andelen som tog del av nyheter via radio, dagspress och kvällspress ökade.

”Glädjande för branschen”

Det var även fler som valde att betala för prenumerationer och medietjänster under 2020. Andelen människor som prenumererar på en morgon- eller kvällstidning ökade från 46 till 49 procent mellan 2019 och 2020, det är framför allt digitala prenumerationer som har ökat.

– Det är väldigt glädjande för branschen. Det låter inte så mycket men det har gått nedåt i 10 år så det är en vändning.

En annan sak som sticker ut i årets rapport är att äldre i Sverige har blivit mer digitala. Äldre personer har börjat lyssna på poddradio, läsa tidningar digitalt och vara inne på Youtube i större utsträckning än tidigare.

– Det är fortfarande skillnader mellan yngre och äldre, men de minskar, säger Ulrika Facht.

Mediebarometern är en undersökning som görs årligen av Nordicom vid Göteborgs universitet. Undersökningen ska belysa den svenska befolkningens användning av olika medier en genomsnittlig dag.

