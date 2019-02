Rekordmånga britter söker medborgarskap i Sverige

Rekordmånga britter sökte svenskt medborgarskap i januari, rapporterar Sveriges Radio.

Bara under årets första månad kom 471 ansökningar in – att jämföra med 2015, då det kom in 515 stycken under hela året.

– Vi kan ju inte utesluta att det har att göra med brexit, säger Mats Johansson, chef på medborgarskapsenheten på Migrationsverket till SR.