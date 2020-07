Rekordkylan i Sverige: Minus 3,3 grader i juli

Högsommarmånaden juli har bjudit på lägre temperaturer än normalt.

På lördagen var det kallare än 20 grader på de flesta platser i Sverige. På några få platser som Harstena och Ölands norra udde uppmättes temperaturer över 20-strecket.

Det ser ut att hålla i sig under nästa vecka. Under måndagen väntas det dessutom bli rejält blåsigt i Götaland.

– I regel kommer det vara svalt och ostadigt. Det är inte jättebra tajming för folk som går på semester nu. Men regnet behövs ju också, för det har varit så extremt torrt, säger Maria Augutis, meteorolog på Storm.

Kallaste temperaturen på 44 år

Natten mot fredagen uppmättes den lägsta julitemperaturen i Sverige sedan 1976, med minus 3,3 grader i Latnivaara norr om Gällivare i Norrbotten. Det kallaste i Sverige som uppmätts i juli var minus 5,0 i Funäsdalen 1888.

Under tisdag och onsdag väntas det bli lite större chans för sol. Men på torsdag och fredag kommer ett nytt lågtryck in över Sverige, enligt Storm. Vädret väntas växla snabbt under dagarna med sol och skurar om vart annat.

Inte heller veckan därpå ser det ut att bli varmare, enligt de ännu osäkra prognoserna. Bland annat blir svenskarna blåsta på ett högtryck västerut.

– Nu under veckan så bildas det ett svagt högtrycksområde över brittiska öarna, men som ser ut att ta en mer sydlig bana så det ser inte ut att komma in över Skandinavien. Så ser läget ut nu.

