Vädervarningen gäller hela Stockholms län och delar av Sörmland, från klockan 07 till klockan 14.00.

Det handlar om blåst som kommer med ett regn som kommer in över området.

”Under onsdagsmorgonen tilltar sydvinden i samband med att regn drar in. Under varningsperioden väntas hårda till mycket hårda vindbyar, 18-24 m/s. Utmed kusten lokalt stormbyar, 25 m/s. Vinden avtar under eftermiddagen.”, skriver SMHI på sin hemsida.

Gotlandsfärjan som skulle gått från Nynäshamn vid 11 är inställd, rapporterar P4 Stockholm.

Pendeltågen mellan Järna och Gnesta ställs in och ersätts med buss på grund av ”rådande väderlek”, skriver SL på sin hemsida.

Båten mellan Årsta-Utö, och Nynäshamn-Nåttarö-Ålö ställs också in på grund av hård vind.

Det ligger också en vindvarning över Bohuskusten och norra Hallandskusten fram till klockan 08. Det kan bli stormstyrka.

Busväder på gång