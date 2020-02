Reinfeldts miljonavtal med diktaturen Kina

Den diplomatiska krisen mellan Kina och Sverige har blivit allt skarpare. Samtidigt har Sveriges tidigare statsminister och M-ledaren Fredrik Reinfeldt gjort affärer med den kommunistiska diktaturen.

Tolv dagar efter att Fredrik Reinfeldt formellt lämnat över partiledarposten till efterträdaren Anna Kinberg Batra såg hans bolag Fredrik Reinfeldt AB ljuset.

Sveriges tidigare statsminister lever gott tack vare de privata uppdrag han anlitats för sedan dess.

Han har skrivit två böcker och har en tredje på gång, drar in runt 100 000 kronor per föreläsning, är rådgivare åt den amerikanska banken Bank of America Merrill Lynch och har varit ordförande för organisationen EITI som arbetar med styrning inom råvarubolag och i mars ska han väljas in i Djurgården Fotbolls styrelse.

På fem år har hans privata bolag dragit in sammanlagt runt 60 miljoner kronor i intäkter. Kostnaderna har varit förhållandevis små.

Avslöjandet i korthet Fredrik Reinfeldt har efter avtal med det svenska bolaget AI NGTI gått in som ledamot i styrelsen för ett Hongkong-baserat bolag som kontrolleras av den kinesiska kommunistiska regimen. På resor i Kina, på uppdrag av det svenska bolaget, har Fredrik Reinfeldt nätverkat med högt uppsatta personer i den kinesiska diktaturen. Enligt avtalet skulle Reinfeldt få 2,5 procents provision på vinsten i det svenska bolaget från investeringar i svensk medicinteknik som skulle säljas till Kina. Men bolaget gjorde aldrig någon vinst. Den 24-25 januari 2019 träffade Sveriges dåvarande Kina-ambassadör Anna Lindstedt den fängslade förläggaren Gui Minhais dotter, Angela Gui, på hotell Sheraton i Stockholm. Hon upplevde att två affärsmän under mötet försökte hota henne till tystnad. En tredje affärsman, Niclas Adler, pratade med Angela Gui om en möjlig roll för henne som rådgivare av svensk medicinteknik i Kina. Visa mer Visa mindre

Nyligen plockade Reinfeldt ut 17 miljoner kronor ur bolaget. I ett inlägg på Facebook var han noga med att flera av dessa miljoner betalades i skatt. Samma år köpte han och sambon Roberta Alenius, hans tidigare presschef, en sommarstuga i Stockholms skärgård för runt sex miljoner kronor.

Men Fredrik Reinfeldt vill inte svara på Expressens frågor om vilka som anlitar honom, och hur avtalen ser ut.

– Man behöver inte vara transparent med allt som försiggår i ett privat bolag, säger Roberta Alenius, Reinfeldts sambo samt ledamot i Fredrik Reinfeldt AB:s styrelse.

Reinfeldt avböjer intervju Under flera veckors tid har Expressen sökt Fredrik Reinfeldt för en intervju om hans kopplingar till och arbete i Kina. Reinfeldt har avböjt att intervjuas inom ramen för den här granskningen. Han har dock ställt upp på en längre intervju med SportExpressen om att han föreslås till Djurgården Fotbolls styrelse. Visa mer Visa mindre

Fredrik Reinfeldts möten med Kina-topparna

Peking är gråmulet men varmt denna septemberdag 2017 när en grupp svenska affärsmän, ledda av Fredrik Reinfeldt, tas emot av China Development Banks dåvarande ordförande Hu Huaibang.

China Development Bank, CDB, är en av Kinas tre statliga banker och styrs direkt från landets kommunistiska ledning. Banken fungerar som en investeringsmotor som sedan starten för 25 år sedan lånat ut otaliga miljarder till gigantiska infrastrukturprojekt i Kina. Broar, kraftverk, sjukhus.

Fredrik Reinfeldt är i Peking tillsammans med det svenska bolaget AI NGTI AB, som enligt bolagets webbsida anlitat Reinfeldt som rådgivare. Mötet med China Development Banks ordförande är bara ett av bolaget AI NGTI:s besök i Peking under den några dagar långa resan. De träffar även högt uppsatta hälso- och sjukvårdspolitiker.

Fredrik Reinfeldt är garanterad 2,5 procent av det svenska bolagets kommande vinster , visar dokument som Expressen nu kan avslöja.

Avtalet mellan Fredrik Reinfeldt AB och AI NGTI AB.

Dagen efter mötet med CDB, den 26 september 2017, undertecknades ett avtal mellan det statligt kontrollerade bolaget Shenzhen Investment Holding och ett Hongkong-baserat bolag som kontrolleras av svenska AI NGTI, som Reinfeldt arbetar för.

Planen är att starta en investeringsfond via ett samriskbolag som startas gemensamt av det svenska och det kinesiska bolaget.

Behovet av medicinteknik i Kina är enormt och planen var att fonden skulle investera i svenska bolag, vars medicinteknik därefter skulle säljas vidare till Kina. Två år senare står det klart att fonden aldrig gjorde några investeringar.

Exakt hur mycket pengar som skulle investeras är oklart. Enligt kinesisk statlig media innehöll fonden över 10 miljarder kronor till investeringar. Enligt en artikel i Dagens industri handlade det om sex miljarder.

Oavsett hur mycket pengar det ska ha handlat om så blev satsningen en flopp.

Fredrik Reinfeldt i Kina-kontrollerad styrelse

I och med avtalet med bolaget AI NGTI gick Fredrik Reinfeldt in som ledamot i styrelsen för ett bolag som som kontrolleras av kinesiska staten, kan Expressen avslöja.

Han sitter i styrelsen för det Hongkong-baserade samriskbolaget Sino-Nordic Investment Holdings, som skapades av AI NGTI och det kinesiska bolaget Shenzhen Investment Holding, som ägs av staten.

Bolaget som Reinfeldt är styrelseledamot i kontrolleras därmed via 51 procent av aktierna av den kommunistiska diktaturen.

För arbetet för AI NGTI fick Reinfeldt runt 1,5 miljoner kronor i olika ersättningar per år, enligt uppgift till Expressen.

Enligt dokument som Expressen tagit del av skulle utbetalningarna till Reinfeldt ske antingen av AI NGTI eller av det Kina-kontrollerade samriskbolaget han satt i styrelsen för.

Men kostnaderna i svenska AI NGTI AB uppgick dock till betydligt mindre än det Fredrik Reinfeldt hade rätt till i ersättning, både 2017 och 2018, enligt årsredovisningarna.

Fredrik Reinfeldt vill inte svara på Expressens frågor om vilket bolag som betalat ut hans ersättning, om det är det svenska, där kostnaderna inte når upp till hans ersättning, eller det kinesiska samriskbolaget som kontrolleras av diktaturen.

I styrelsen för samriskbolaget sitter fem personer: två från Sverige och tre från Kina.

Styrelsens ordförande kommer från det kinesiska bolaget Shenzhen Investment Holding, som i sin tur kontrolleras av Kinas regering via det statliga bolaget SASAC, State-owned Assets Supervision and Administration Commission.

Hur hamnade Fredrik Reinfeldt i det här sällskapet?

Fredrik Reinfeldts avtal med AI NGTI För arbetet som styrelseledamot i samriskbolaget skulle Reinfeldt enligt avtalet få cirka 620 000 kronor per år (500 000 Hongkong-dollar), enligt dagens växlingskurs. Vidare skulle Reinfeldt få 50 000 euro, alltså närmare en halv miljon kronor, för att ingå i investeringskommittén. Enligt webbsidan har Fredrik Reinfeldt dock enbart varit rådgivare åt bolaget. Han skulle ha fått ytterligare en kvarts miljon kronor för att ingå i AI NGTI:s styrelse, vilket han inte gjorde. Avtalet undertecknades mellan AI NGTI och Fredrik Reinfeldt AB den 20 januari 2017. Visa mer Visa mindre

Träffar Kinas ambassadör: ”Bara för visum”

Den kinesiska diktaturens tonläge mot Sverige har de senaste åren varit högt och hårt.

I centrum finns Gui Minhai, den svenska bokförläggaren som sedan 2015 sitter fängslad i Kina för att ha gett ut förbjuden litteratur som kritiserade diktaturen.

Samtidigt jobbar Kina hårt med att knyta till sig utländska och inflytelserika individer som sprider en positiv bild av Kina, skriver Säkerhetspolisens chefsanalytiker Kennet Alexandersson i ett PM som ingår i förundersökningen mot Anna Lindstedt, Sveriges tidigare ambassadör i Peking, som på grund av mötet står åtalad för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Diktaturens syfte är att ”främja den kinesiska statens och partiets intressen”, skriver Kennet Alexandersson på Säpo.

Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, har kallats upp till UD ett 40-tal gånger för sina uttalanden och sitt agerande i Sverige. Så sent som i januari sa han i en SVT-intervju att svenska journalister måste förändra sitt ”felaktiga sätt att rapportera om Kina” för att få visum till landet.

Svenska politiker har, från höger till vänster, fördömt den kinesiska ambassadörens kommentarer.

Annat var tonläget den 20 september 2017 då Moderaternas tidigare partiledare och Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt var på möte med den då nytillträdda Gui Congyou på ambassaden i Stockholm.

– Det var en artighetsvisit. Han var där för att få visum, förklarar Roberta Alenius.

Men i den kinesiska ambassadens officiella information beskrevs Reinfeldt som chef på Nordic Growth Technology Partners, NGT Partners, och han och ambassadören ska ha diskuterat hur man kan stärka ett praktiskt samarbete mellan Kina och Sverige inom sjukvård och life science, alltså medicinteknik.

En vecka efter mötet med ambassadören, den 26 september 2017, ingick AI NGTI avtalet i Kina. På bilder som togs när avtalet skevs på syns en applåderande Fredrik Reinfeldt i bakgrunden.

Fyra dagar efter Fredrik Reinfeldts besök i Kina, den 1 oktober 2017, släpptes Gui Minhai från fängelset och placerades i stället i husarrest, enligt uppgifter i förundersökningen mot ambassadören Anna Lindstedt.

Via Roberta Allenius förnekar Fredrik Reinfeldt att han har haft något att göra med förhandlingar om Gui Minhai.

”Fredrik Reinfeldt har inte på något sätt varit inblandad i hanteringen av Gui Minhai . Han har inte varit med i några diskussioner, någon form av hantering eller överhuvudtaget befunnit sig i sammanhang då något med Gui Minhai eller honom närstående på något sätt har behandlats”, skriver Allenius i ett mejl.

Men det har personer i Fredrik Reinfeldts nätverk.

Affärsman med starkt Kina-nätverk

Mannen som rekryterade Fredrik Reinfeldt till bolaget AI NGTI AB, affärsmannen Niclas Adler, fanns med i klustret av män som träffade den fängslade bokförläggaren Gui Minhais dotter Angela Gui, 25, vid det uppmärksammade mötet på hotell Sheraton i Stockholm slutet av januari 2019.

Med på mötena var Sveriges dåvarande ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, som även träffat Niclas Adler och hans bolag vid deras tidigare besök i Kina, och som dagen före resan till Sverige träffade Fredrik Reinfeldt i Kina.

De två ska ha diskuterat medicinteknik.

Niclas Adler sitter i samma Kina-kontrollerade bolagsstyrelse som Fredrik Reinfeldt och han är vd och delägare i bolaget som anlitade Reinfeldt för satsningen på medicinteknik i Kina.

Niclas Adler ska enligt Angela Guis utsaga i förundersökningen ha erbjudit henne ett jobb: att främja relationerna mellan Sverige och Kina genom att introducera svenska medicintekniska lösningar i Kina.

Konsekvenserna av mötet blev dramatiska.

Angela Gui skulle vara tyst om sin fars fängslande i Kina, sa en annan av de närvarande affärsmännen, som heter John Meewella. På så vis, menade Meewella, skulle hon visa den kinesiska kommunistiska diktaturen att hon var ”en vän och inte fiende”, har Angela Gui själv återgett i förhör.

Angela Gui upplevde mötet på Sheraton som hotfullt.

På grund av vad som hände på det mötet på Sheraton står nu Sveriges tidigare ambassadör Anna Lindstedt åtalad för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, eftersom det var hon som arrangerade mötet.

Niclas Adler förnekar i ett mejl till Expressen att han erbjudit Angela Gui ett arbete. Han skriver att han träffade henne, efter rekommendation från Anna Lindstedt, för att se om hennes forskning kunde vara användbar för utveckling av sjukvårdsprojekt i Kina, och i så fall titta på förutsättningar för en rådgivarroll.

”Jag, Anna och Angela hade ett kort introducerande samtal och sedan åt jag och Angela lunch och pratade om hennes forskningsarbete. Samtalet resulterade aldrig i något erbjudande”, skriver Niclas Adler.

Han skriver vidare att mötet på Sheraton inte har något med vare sig Fredrik Reinfeldt eller NGT att göra.

Fredrik Reinfeldt svarar inte på frågor

Expressen har under flera veckors tid sökt Sveriges tidigare statsminister med frågor om hans kopplingar till och arbete i Kina.

Fredrik Reinfeldt har valt att inte ge några konkreta svar på frågorna.

– Han har haft ett konsultuppdrag. Det har han åt många olika bolag. De hade life science i Kina och Fredrik var behjälplig där. Han är företagare, han har flera konsultuppdrag och ett var för Niclas Adler, säger Roberta Alenius.

Här är några av frågorna som Reinfeldt inte har gett konkreta svar på:

Ser Fredrik Reinfeldt några problem med sitt agerande?

Vad finns det för fördelar med att sitta i styrelsen för ett bolag som kontrolleras av kinesiska staten?

Hur avgörande var provisionen på vinsten för Fredrik Reinfeldt?

Roberta Alenius uppger för Expressen att avtalet med Niclas Adler är avslutat. Hon vill inte uppge när det avslutades, eller varför.

Fallet Gui Minhai: Detta har hänt Den 17 oktober 2015 försvinner Gui Minhai från sitt semesterboende i Pattaya, Thailand. Kidnappades av kinesiska agenter och förd till Kina. • I januari 2016 sände den statskontrollerade kinesiska tv-kanalen CCTV en video med Gui Minhai i vilken han säger att han återvänt till Kina för att ta ansvar för en påstådd trafikolycka. • 1 oktober 2017. Gui Minhai släpps ur häkte och beordras till kommunarrest med begränsad rörelsefrihet. • 20 januari 2018 slet civilklädda poliser Gui Minhai av tåget mellan Shanghai och Peking när han med hjälp av svenska diplomater var på väg till den kinesiska huvudstaden för ett läkarbesök. I augusti fick han träffa svensk läkare. Sedan dess vet ingen var Gui Minhai befinner sig. Visa mer Visa mindre

Så mycket tjänar Sveriges tidigare statsministrar i dag

Reinfeldt, Persson och Bildts företag omsätter miljoner.

