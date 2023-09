New Yorks gator är kraftigt översvämmade efter ett regnoväder som drog in i delstaten under gårdagen. Runt 25 miljoner människor som bor i eller utanför New York City är påverkade.

Under fredagsmorgonen vaknade boende i delstaten av ett sms från National Weather Service med ett larm om om ”farlig och livshotande situation”.

Bara i Brooklyn föll en månads regn under tre timmar. På flygplatsen John F Kenny International Airport föll det drygt 200 millimeter regn, vilket är det högsta regnmängden sedan 1948.

Delar av tunnelbanetrafiken ställdes in med anledning av de höga vattennivåerna.

Fler än 150 skolor har översvämmats och en skola i Brooklyn har tvingats evakuera, skriver New York Times.

Sjölejon smet från Central Park Zoo

Men det är inte bara människorna som är påverkade. Sjölejonet Sally från delstatens Central Park Zoo lyckades smita från sin inhägnad när vattenbassängen översvämmades, rapporterar CNN. Men efter en stund återvände Sally.

Varken personal eller besökare var i fara och sjölejonet var bevakat av personal under hela tiden, uppger en anställd till tidningen.

– Vi såg hur den utforskade området och gick sedan in igen, säger Karen Dugan till New York Times.

Foto: NYPD Central Park Delstatens guvernör avråder New York-bor att sätta sig i en bil. Foto: Robert Bumsted / TT NYHETSBYRÅN Under fredagseftermiddagen har ovädret lugnat sig, men guvenören säger att det inte är klart än: "Det kommer mer regn". Foto: Barry Williams / TT NYHETSBYRÅN

Guvernör: ”Det kommer mer regn”

Delstatens guvernör Kathy Hochul utlyste undantagstillstånd under fredagen och beskriver det som en utmanande vädersituation.

– Detta är ett läge som innebär fara för livet och alla New York-bor bör uppmärksamma varningen så att vi kan hålla dem säkra, säger Hochul, rapporterar CNN.

Under fredagseftermiddagen har ovädret lugnat sig, men Hochul uppmanar ändå till försiktighet och avråder New York-bor att sätta sig i en bil.

– Det är inte klart än – det kommer mer regn, säger guvernören.

