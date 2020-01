Regionrådet om att patienter dör på akuten: ”Ansträngt läge”

Anställda inom sjukvården i Stockholm har nu gått samman i ”Sjukvårdsuppropet” för att vittna om situationen inom vården i regionen.

Bara under hösten meddelades att totalt 800 tjänster från Karolinska, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset varslas. Samtidigt har anställda larmat om att man på sjukhusen redan har för lite personal.

Under trettondagshelgen eskalerade situationen på Södersjukhusets akutavdelning. Under söndagskvällen var sjukhusets platser fulla, samtidigt som 91 patienter låg på akuten – och 25 personer väntade på att få komma in.

Av de patienterna fick många tillbringa natten till måndagen på sjukhuset, berättade ST-läkaren Akil Awad som jobbar på Södersjukhuset, när Expressen var på plats dagen efter.

– Bara i morse var det närmare 20 patienter som hade vårdats på akuten under kvällen och natten som fortfarande väntade på inläggning.

I tisdagens ”Aktuellt” möttes regionrådet Anna Starbrink, regionråd för Liberalerna, i en debatt mot Akil Awad. I ett inslag i programmet berättar anställda axplock från läget på akuten, bland annat:

”Patienten som kom till sjukhus i vad som uppenbart var livets absoluta slutskede fick spendera sina sista timmar bakom ett draperi på akuten”.

Awad säger i programmet att något måste göras nu:

– Det råder i dag en enorm diskrepans mellan den bild som politiker ger och den verklighet som jag och mina kolleger jobbar i. Patientsäkerheten är inte bara hotad, den brister. Patienter dör i onödan på grund av personal- och vårdplatsbrist och att i det läget införa massvarsel och anställningsstopp som man planerar nu är helt obegripligt för oss och det kan få katastrofala konsekvenser.

”Stor stress för medarbetare”

Anna Starbrink, L, svarar och säger att läget är ”ansträngt.”

– Jag lyssnar ju på dina berättelser, dina kollegers berättelser och vad patienter berättar och får förstås rapporter från sjukhusen och vi kan konstatera att det är ett mycket ansträngt läge, och den beskrivningen från trettonhelgen var extremt ansträngd, riktigt så ser det ju inte ut i dag även om det är alltid tufft.

När Starbrink får frågan från SVT om uttrycket ”ansträngt läge” räcker för att beskriva en situation där patienter dör bakom draperier på akuten, svarar hon:

– Nej, det tycker jag inte att det gör. Det är ett väldigt tufft läge vid olika tidpunkter, men det är förstås inte acceptabelt att människor far illa i vården, att patienter far illa, men inte heller att medarbetare har en sådan tuff situation. Jag förstår att det innebär en stor stress för medarbetare, en etisk stress att vara i situationen, säger hon.

Regionråd Anna Starbrink, Liberalerna. Foto: Skärmdump / SVT

Bygger närakuter och rekryterar sjuksköterskor

Starbrink säger att man vidtar kraftiga åtgärder för att hjälpa läget: man bygger ut avdelningar på sjukhusen och försöker rekrytera specialistsjuksköterskor. Hon menar också att det också kommer att hjälpa situationen av att man bygger expanderar närakuter runtom i regionen.

– Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och vi behöver göra många fler insatser där, dels på sjukhuset själv att jobba med arbetsmiljöfrågor och arbetssituationen. Men vi behöver också från regionens sida utveckla vården utanför akutsjukhusen, för många av lösningarna finns i en väl fungerande nära sjukvård, en stark primärvård, den behöver utvecklas.

Men i slutänden hjälper inte det, menar ST-läkaren Akil Awad, då behoven är störst för de patienter med störst vårdbehov – som måste vårdas på akuten.

– Det är en väldigt aktiv och stort flytt av fokus och resurser från de som har störst vårdbehov till de som har mindre vårdbehov, och det här går mot vår yrkesetik och går mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att man i första hand ska ge vård till de sjukaste. Det är därför vi vittnar nu, det är därför ni hör så mycket protester.

