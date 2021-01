Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström menar att EU har en god säkerhetsmarginal om det, som i Astra Zenecas fall nu, uppstår leveransproblem eller att läkemedelsbolag helt enkelt inte får sina vaccin godkända.

– Vi har snart 40 miljoner vaccindoser som vi har beställt till Sverige. De kommer förvisso utspritt över tid men det är just för att det är sådant här som händer, säger Richard Bergström.

Leveranserna kommer i gång ordentligt i april

Läkemedelsjätten Astra Zeneca kommer att leverera 400 000 doser till Sverige i stället för den 1 miljon doser som det planerats för. Doserna levereras i tre etapper. Den första leveransen sker den 8 februari, enligt vaccinsamordnaren, och innehåller 80 000 doser.

Richard Bergström menar att leveranserna kommer i gång ordentligt under slutet av nästa månad, för att efter mars nå ett väldigt högt antal doser.

– Vi kommer öka upp nu till 300 000 doser, kanske i slutet av februari och mars. Till mellan en halv och en miljon doser i veckan.

Richard Bergströms råd till regionerna: ”Keep it up”

För närvarande får Sverige cirka 100 000 doser i veckan. Richard Bergström beskriver regionernas uppgift att vaccinera i motsvarande takt som de kommande leveranserna, som kan uppgå till 1 miljon doser i veckan, som en ”utmaning”.

– Det är jättevolymer och det måste man förbereda sig för redan nu. Så att man inte blir överraskad. Jag blir lite orolig när jag hör någon som säger ”det här går aldrig, det här kommer ta hela året”. Om man då inte förbereder sig så är man inte redo för de leveranser som sannolikt kommer, säger Richard Bergström.

Vad har du för råd till regionerna?

– Keep it up. De verkar planera väldigt väl. Jag vet att de pratar mycket med privata vårdgivare och vaccinatörer. Och det talas mycket nu om att man ska erbjuda pensionerade sköterskor och läkare att komma tillbaka och jobba.

