Regeringens nya plan: Mer kamerabevakning

Trycket på regeringen att kliva fram och presentera nya åtgärder är stor efter den senaste tidens våldsdåd, som skakat landet och kostat tre människor livet bara under det senaste dygnet.

Socialdemokraterna har under dagen föreslagit att militären ska kunna sättas in, och partiet har även signalerat en omsvängning i sin syn på bland annat visitationszoner.

Från regeringen har justitieminister Gunnar Strömmer (M) uttalat sig och beskrivit det som sker som en djupt tragisk utveckling.

– Det senaste dygnet det värsta man kan föreställa sig i ett öppet fritt samhälle, sa han i TV4 på morgonen.

Uppgifter: Intensivt arbete i regeringskansliet

Men i övrigt har regeringen och statsminister Ulf Kristersson (M) inte klivit fram under dagen.

Men det pågår enligt Expressens uppgifter ett mycket intensivt arbete i regeringskansliet.

Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer har haft överläggningar, och statsekreterare från försvarsdepartementet, justitiedepartementet och statsrådsberedningen har under dagen arbetat med en rad olika möjliga åtgärder att sätta in. Och en är just hur Försvarsmakten kan bistå polisen.

– De har en analyskunskap som handlar om att förutse var nästa dåd kommer ske, och det är något polisen gärna vill ha hjälp med. Och det är något vi nu arbetar med, säger en regeringskälla.

”Lågt hängande frukt”

Även frågan om hur man kraftigt kan bygga ut kameraövervakningen i landet ligger på regeringens bord, enligt Expressen uppgifter.

– Det är en lågt hängande frukt, säger en med insyn.

I regeringen och de fyra Tidöpartierna finns en frustration över att mycket av det man har på gång tar lång tid att få på plats. Men ett arbete med att lyfta ut enskilda delar ur utredningar och ge dem ”ett snabbspår” är något som man nu arbetar med i regeringskansliet.

– Vi jobbar oerhört intensivt med detta och allt är på bordet, säger en källa.

